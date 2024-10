Las mejores canciones de los 2020s hasta ahora, según Pitchfork

A falta de cinco años para que termine la década, Pitchfork ya ha lanzado su lista de las mejores canciones de los 2020s, hasta ahora. La razón para no esperar los cinco años restantes y hacer la lista completa es «todo lo que ha pasado» en este tiempo. SZA, Troye Sivan, Beyoncé, Olivia Rodrigo y Bad Bunny, presentes.

El medio estadounidense corona a Lana del Rey y a su ‘A&W’, canción que ya fue nombrada como la mejor de 2023, como lo mejor de lo que llevamos de década. Kendrick Lamar (número 3), Caroline Polachek (número 4) y LOW (número 5) también consiguen un puesto en el Top 5 con ‘Not Like Us’, ‘Bunny Is A Rider’ y ‘Days Like These’, respectivamente.

Hacen honor a lo que mencionan en la introducción sobre la «ligera arbitrariedad» de este tipo de listas cuando la segunda mejor canción de los 2020s es ‘American tterroristt’ de RXK Nephew, un tema de 9 minutos que esta más cerca de una disertación ebria que de una canción. ANOHNI and the Johnsons, Alex G, Bob Dylan, Fiona Apple y Xaviersobased ocupan los puestos restantes del Top 10.

‘Poland’ de Lil Yachty ocupa el puesto 100 y hasta la mitad del ranking nos topamos con las menciones de boygenius, con ‘Not Strong Enough’ en el puesto 72; SZA con ‘Good Days’, en el 67; o Troye Sivan con ‘Rush’, en el número 49.

‘Good Luck Babe!’ de Chappell Roan (#42) no puede superar el ‘Munch’ de Ice Spice (#41). Lo mismo con Charli XCX y Lorde en el puesto 25 frente al ‘ALIEN SUPERSTAR’ de Beyoncé en el 24. ‘Espresso’ de Sabrina Carpenter (#30), ‘good 4 u’ de Olivia Rodrigo (#28), ‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion (#22) y ‘Safaera’ de Bad Bunny (#17) también han entrado en lista.

Las 10 mejores canciones de la década de 2020 hasta ahora, según Pitchfork:

10 – Xaviersobased / ‘crisp dubs’ (2021)

9 – Fiona Apple / ‘I Want You To Love Me’ (2020)

8 – Bob Dylan / ‘Murder Most Foul’ (2020)

7 – Alex G / ‘Runner’ (2022)

6 – ANOHNI and the Johnsons / ‘It Must Change’ (2023)

5 – Low / ‘Days Like These’ (2021)

4 – Caroline Polachek / ‘Bunny Is A Rider’ (2021)

3 – Kendrick Lamar / ‘Not Like Us’ (2024)

2 – RXK Nephew / ‘American tterroristt’ (2020)

1 – Lana del Rey / ‘A&W’ (2023)