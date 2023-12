‘A&W’ de Lana Del Rey, mejor canción de 2023 para Pitchfork

Es diciembre y, como ya es costumbre, se empiezan a dar a conocer las listas anuales de lo mejor del año. Hoy ha sido el turno de Pitchfork, que ha publicado su selección de las 100 mejores canciones de este 2023. La lista combina algunos de los grandes éxitos de los últimos meses con otros temas de igual relevancia que no han sonado en la radio.

Pero la gran sorpresa de la lista es, sin duda, la presencia de tres españoles: las catalanas NOIA y Marina Herlop, y el madrileño Ralphie Choo. La primera, también conocida como Gisela Fullà-Silvestre, se hace un hueco junto a Buscabulla con su canción ‘eclipse de amor’ (#57). La segunda lo hace con el tema ‘La Alhambra’ (#99). El tercero, de la mano de Mura Masa, con su colaboración ‘Máquina Culona’ (#71). La representación española culmina con Rosalía, donde se destaca su single con Rauw Alejandro ‘Vampiros’ (#86).

Además, también hay cabida para los nuevos lanzamientos de las estrellas del momento. Bad Bunny es reconocido por su ‘Where She Goes’ (#94), mientras que SZA se hace notar con hasta dos canciones de su reciente álbum, ‘Blind’ (#62) y ‘Kill Bill’ (#6). También Caroline Polachek de la mano de su ‘Pretty in Possible’ (#60) y ‘I Believe’ (#19), Charli XCX con su canción para Barbie ‘Speed Drive’ (#56) u Olivia Rodrigo con los temas de su segundo disco ‘vampire’ (#52) y ‘get him back!’ (#5).

Otros artistas importantes que resalta Pitchfork son Carly Rae Jepsen por ‘Psychedelic Switch’ (#50), Kylie Minogue gracias a su ‘Padam Padam’ (#41), boygenius con ‘Not Strong Enough’ (#32) y Mitski de la mano de ‘My Love Mine All Mine’ (#28). Ya dentro del top 10, Troye Sivan es aclamado por ‘Rush’ (#9) y Sufjan Stevens por ‘Will Anybody Ever Love Me?’ (#3), entre otros.

Para Pitchfork, la mejor canción de este 2023 es ‘A&W’ de Lana Del Rey. El tema sirve como cuarta pista de su último trabajo discográfico, ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’, y fue creada junto al productor Jack Antonoff. ‘A&W’, además, se encuentra nominada al Grammy a Canción del Año y Mejor Canción Alternativa.

10 mejores canciones de 2023 para Pitchfork:

1. ‘A&W’ de Lana Del Rey

2. ‘Boy’s a liar Pt. 2’ de PinkPantheress & Ice Spice

3. ‘Will Anybody Ever Love Me?’ de Sufjan Stevens

4. ‘Namesake’ de Noname

5. ‘get him back!’ de Olivia Rodrigo

6. ‘Kill Bill’ de SZA

7. ‘Super Shy’ de NewJeans

8. ‘Chosen to Deserve’ de Wednesday

9. ‘Rush’ de Troye Sivan

10. ‘Making the Band (Danity Kane)’ de Earl Sweatshirt

