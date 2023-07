Ni un año después de lanzar ‘The Loneliest Time‘, Carly Rae Jepsen tiene nuevo disco en el mercado. ‘The Loveliest Time‘ es la segunda parte de este proyecto doble, en realidad una colección de descartes que a Carly no le encajaron en el primer álbum. Claro que, no por ser descartes, valen menos la pena.

Ahí están el gracioso single ‘Shy Boy’ y también otros cortes que están llamados a convertirse en «fan favorites» desde el segundo cero. Es el caso de ‘Psychedelic Switch’, Canción Del Día para este lunes.

‘Psychedelic Switch’ es otra canción de Carly dedicada a la «euforia» que le provoca vivir un nuevo amor, un amor que le hace sentir como si estuviera en un «sueño lúcido» del que no quiere despertar. Un amor que le tiene sumida en un viaje «psicodélico». Carly está tan contenta y plena en esta relación que, canta, «estaría satisfecha para siempre solo con dos años más de esto».

Esta nueva relación, Carly nos la cuenta subida en una base de nu-disco idónea para capturar toda esa euforia que siente. La producción de ‘Psychedelic Switch’ remite a la de ‘One More Time’ de Daft Punk y convierte la entrada de cada beat en un momento trascendente. Tampoco renuncia a ‘Psychedelic Switch’ a usar las cuerdas disco de rigor, sumiendo a Carly en un remolino de emociones.

«Mis inseguridades son cosas que nunca fui / era una canción tan, tan triste antes de conocerte», canta Carly en un punto de ‘Psychedelic Switch’. «Pero vaya viaje me está dando tu amor», continúa, completamente embriagada, intoxicada. Como cantaba Kylie (versionando a Barry White), Carly está «under the influence of love«. Y qué bien suena.