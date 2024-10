‘Omega’ es el 10º top 1 de Rosalía en JNSP, y el 1º de Ralphie Choo

Rosalía no puede perder una votación en X y su nuevo tema con Ralphie Choo, ‘Omega’, obtiene el 51% de los votos en la red antiguamente conocida como Twitter. Es su 10º número 1 histórico en nuestra lista semanal, tras ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute Cuture’, ‘La Fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’, ‘Candy’ y ‘New Woman’ con Lisa. Por otro lado, es el primer número 1 de nuestra lista para Ralphie Choo, que llegó al puesto 19 con ‘GATA’ y al puesto 21 con ‘Bulerías de un caballo malo’.

- Publicidad -

Otras entradas de la semana son el tema de Katy Perry con Doechii, el de Nelly Furtado con Bomba Estéreo o el de Bon Iver. Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Alison Goldfrapp / I Wanna Be Loved

Amaral / Ahí estás

Ana Mena, Emilia / CARITA TRISTE

Bad Bunny / Una velita

Benson Boone / Slow It Down

Billie Eilish / BIRDS OF A FEATHER

Bon Iver / S P E Y S I D E

Canciller / Palmer

Caribou / Come Find Me

Charli XCX / 360

Charli xcx / Apple

Charli XCX / Von dutch

Charli xcx, Billie Eilish / Guess

Charli xcx, Lorde / The girl, so confusing

Debbii Dawson / Happy World

Doechii / NISSAN ALTIMA

Dua Lipa / Houdini

Dua Lipa / Training Season

Ela Minus / BROKEN

FKA twigs / Eusexua

Floating Points / Del Oro

Fontaines D.C. / Here's the Thing

Four Tet, Ellie Goulding / In My Dreams

Fred again.., Obongjayar / adore u

Halsey / Lucky

Jamie xx, Robyn / Life

Juanjo Bona, Martin Urrutia / El destello

Kate Pierson / Take Me Back to the Party

Katy Perry / LIFETIMES

Katy Perry, Doechii / I'M HIS, HE'S MINE

La Casa Azul, Soleá Morente / Ahora o nunca

Lady Gaga, Bruno Mars / Die with a Smile

Lisa, Rosalía / New Woman

Marta Movidas / Qué le digo a mis amigos

Nebulossa / Cotilleo

Nelly Furtado, Bomba Estéreo / Corazón

Nilüfer Yanya / Mutations

Pet Shop Boys / Loneliness

Ramper / Día estrellado

Rosalía, Ralphie Choo / Omega

Sabrina Carpenter / Espresso

Sabrina Carpenter / Taste

Tate McRae / It's ok I'm ok

Taylor Swift / I Can Do It With a Broken Heart

The Blessed Madonna, Kylie Minogue / Edge of Saturday Night

The Cure / Alone

The Weeknd / Dancing in the Flames

The Weeknd, Playboi Carti / Timeless

Tove Lo, SG Lewis / HEAT

TR/ST / All At Once Ver resultados