Shakira, top 5 en España con ‘Soltera’

Tenemos buenas y malas noticias para Shakira. La mala es que ‘Soltera’, su nuevo single, no es número 1 directo en España como sí lo fueron la Sesión 53 con Bizarrap o ‘TQG’ con Karol G, que de hecho continúa en el puesto 79 en su 84ª semana en lista, certificada con 8 platinos.

La buena es que ‘Soltera’ sí logra llegar al número 5 estos días, es la entrada más fuerte de la semana, y además su presencia en Spotify es muy estable. Tanto en España como en el Global de Spotify el tema se ha mantenido en los últimos días o incluso ha ido arañando posiciones. Además de España, Chile, Argentina y Colombia son sus principales mercados. Actualmente está en el puesto 58 en el Global de Spotify, su máximo en estos 10 días de vida. Puede seguir subiendo.

La fiebre Linkin Park continúa en nuestro país, pues ‘The Emptiness Machine’ se mantiene en el número 39 en su cuarta semana y además la nueva ‘Heavy Is the Crown’ llega al número 62. Sin duda, estamos ante una era muy exitosa para la banda, pese al enfado de la madre de Chester Bennington.

Entre los pocos artistas anglosajones que logran asomarse por el top 100 español, The Weeknd y Playboi Carti. ‘Timeless’ llega al puesto 72. Sin llegar al número 1 en ningún territorio revelante, ‘Timeless’ sí ha llegado al top 7 en Reino Unido, al top 8 en Alemania o al top 11 en Australia. En general, va a ser un tema más exitoso que ‘Dancing in the Flames’.

Otras entradas han sido ‘Alegría’ de Tiago PZK, Anitta y Emilia (puesto 42), ‘Hoy’ de Valentino Merlo y The La Planta (puesto 64), ‘Pasaporte’ de Rauw Alejandro y Mr Naisgai (puesto 67), ‘Orgullosa de papá’ de Cano y Rvfv (puesto 74) y ‘G O D D E S S’ de Omar Courtz (puesto 99). Este último cuenta entonces con 5 temas en todo el top 100, además de mantener el número 1 de álbumes en España.

Entre las entradas destacamos ‘Celine’ de Kidd Keo y Ghost Killer Track. Llega tan solo al puesto 89, pero subirá la semana que viene, pues ha continuado viralizándose en los últimos días tras la ruptura de Kidd Keo con su novia.