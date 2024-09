La madre de Chester Bennington arremete contra Linkin Park

Mientras los nuevos Linkin Park -ahora con la cantante Emily Armstrong- arrasan en las listas globales, incluso triunfan en España y convencen en directo, hay alguien que no está tan feliz: la madre de Chester Bennington, quien murió trágicamente hace 7 años.

Susan Eubanks ha escrito una carta a Rolling Stone en la que indica que se siente “traicionada”. Según su relato, la última vez que vio a Mike Shinoda fue hace dos años, y le prometió que le contaría sus planes con Linkin Park: “Me dijeron que si alguna vez hacían algo, me lo harían saber. No me lo dieron, probablemente porque sabían que no me iba a gustar. Estoy muy disgustada”.

Continúa: “siento que están intentando demasiado fuerte borrar el pasado. Están cantando canciones que Chester cantó. Y no sé por qué los fans están comprando esto, pero sé cómo me lo estoy tomando. Y que cante las canciones de mi hijo duele”.

Insiste refiriéndose a Samantha, la primera mujer de Chester y a su hijo Draven: “dijeron que se lo harían saber a la familia si fueran a reunirse. No lo han hecho. Y duele”.

Además, Susan asegura que los planes de Mike Shinoda de meter a una cantante femenina en Linkin Park vienen de tiempo atrás. Incluso se los habría llegado a plantear a Chester en su momento, haciéndole daño, siempre según el relato de su madre. “Mike le dijo a Chester una vez que pensaba que cantar estas canciones sería mejor con una chica. Y Chester me llamó y me dijo: “cree que me van a sustituir por una chica”. Mike le dijo: “si decides dejar el grupo, te vamos a cambiar por una chica”. Y Chester quedó muy dolido. Lo cierto es que ahora lo han hecho. Por supuesto que ahora me he acordado de aquello. No pensé que pudieran hacerlo”.