Zahara anuncia disco para 2025, ‘Lento Ternura’

Zahara ha anunciado que su nuevo disco, ‘Lento Ternura’, se pondrá a la venta en 2025. Será el esperado sucesor de ‘PUTA‘, el Mejor Disco de 2021 para JENESAISPOP.

En respuesta a un comentario de Instagram, Zahara ha confirmado por otro lado que el primer single de ‘Lento Ternura’ verá la luz antes de que acabe 2024.

En el tráiler de ‘Lento Ternura’ Zahara recita una descripción del disco, acompañada de un acorde de piano: «No es una velocidad ni una emoción, no es un lugar al que huir ni una meta que alcanzar, no es algo que puedas comprar, heredar o poseer. No es una velocidad ni una emoción, es estar parada un rato, la belleza y la mugre, es la siesta en la alfombra y el éxtasis puro, es dar de comer al gato salvaje. No es una velocidad ni una emoción: Es lento ternura.

En su paso por el podcast Revelación o timo de JENESAISPOP, en 2022, Zahara daba una pista de sus próximos pasos artísticos: «Intentar superar o emular ‘PUTA’ sería un error. Pero ya voy haciendo cosas. Tengo ganas de trabajar la producción mucho más desde mí y que Martí venga después. Y he aprendido a deslenguarme totalmente. Hay una canción que… madre mía, que es muy hard (…) pero tiene más humor. Ahora sí estoy ahí».

Os recordamos que Zahara presentará ‘Lento Ternura’ en la próxima edición de SanSan 2025, donde es uno de los cabezas de cartel confirmados.

Zahara, por otro lado, acaba de volver a la actualidad musical a través de ‘Liturgia’, su dueto con Samantha Hudson.

Revelación o timo: Entrevista a Zahara