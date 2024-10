Panda Bear lanza ‘Defense’ con Cindy Lee y anuncia nuevo disco

Panda Bear ha anunciado hoy la salida de su primer disco en solitario desde 2019. ‘Sinister Grift’ estará disponible el próximo 28 de febrero de 2025. El psicodélico primer single ya está en plataformas y se trata de una colaboración con Cindy Lee, cuyo ‘Diamond Jubilee’ es ya uno de los mejores discos de 2024.

Entre su anterior disco, ‘Buoys’, y ‘Sinister Grift’, Noah Lennox lanzó el gran ‘Reset’ junto a Sonic Boom, basado en samples de los 50s y 60s. El nuevo disco ha sido grabado en su propio estudio de Lisboa y coproducido por Deakin, compañero de banda en Animal Collective.

En ‘Defense’, Lennox se encarga totalmente de la parte vocal, mientras que Lee se encarga de poner el toque con sus reconocibles guitarras vintage. Resulta un pegadizo corte de pop psicodélico.

Panda Bear actuará en España, concretamente en Vigo y Valladolid, los próximos 5 y 6 de diciembre respectivamente. Además, ha anunciado nuevas fechas para 2025. Estará en Oviedo el 22 de marzo, en Bilbao el 23, en Barcelona el 25, en Valencia el 26 y en Madrid, el día 27. Estas son todas las fechas anunciadas:

12-05 Vigo, Spain – Radar

12-06 Valladolid, Spain – El Desierto

03-22 Oviedo, Spain – Kuivi / Almacenes

03-23 Bilbao, Spain – Kafe Antzokia

03-25 Barcelona, Spain – Paral-lel 62

03-26 Valencia, Spain – 16 Toneladas

03-27 Madrid, Spain – La Sala

Tracklist:

1. Praise

2. Anywhere but Here

3. 50mg

4. Ends Meet

5. Just as Well

6. Ferry Lady

7. Venom’s In

8. Left in the Cold

9. Elegy for Noah Lou

10. Defense