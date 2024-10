Backstreet Boys, Liam Gallagher, Puth… reaccionan a la muerte de Liam Payne

La muerte de Liam Payne, con tan solo 31 años, ha conmocionado el mundo de la música. En las últimas horas, las redes se han llenado de mensajes de cariño, tanto de fans como de compañeros de profesión, recordando la figura del exintegrante de One Direction. Charlie Puth, Backstreet Boys, Paris Hilton o Liam Gallagher son solo algunos de los artistas que han dedicado unas palabras.

La noticia ha sido un shock para todo el mundo, y ha vuelto a resaltar la cara más insensible de la sociedad. De ahí, la cobertura de TMZ, que había acompañado la noticia con una fotografía del cuerpo de Liam tras caer del tercer piso de su hotel. Alessia Cara es la artista más famosa, y una de las primeras, en hacerse eco de esto: «Dais asco», escribió en X mencionando a TMZ.

Liam Gallagher, que poco tuvo que ver con Payne además de compartir nacionalidad, ha escrito uno de los tweets más sensatos que le hayamos visto: «La vida es valiosa niños y solo puedes vivirla UNA VEZ id con calma», ha compartido a modo de advertencia.

Incluso Paris Hilton ha mandado sus «condolencias» a la familia del artista británico. Flavor Flav, Juicy J o los Backstreet Boys tampoco se han podido creer la noticia: «Las palabras no pueden expresar las emociones que estamos sintiendo ahora mismo de manera colectiva, y parece que el resto del mundo está en el mismo barco», ha escrito la boy band en redes sociales.

Por supuesto, algunos colaboradores, como Zedd, Quavo o J Balvin han dedicado palabras de cariño al artista. De estas, la más dolorosa es la de Charlie Puth, que decide recordar a Payne en sus Stories de Instagram: «Estoy en shock. Liam siempre ha sido muy amable conmigo. Era uno de los primeros artistas grandes con los que pude trabajar. No me puedo creer que ya no esté».

Life is precious kids and you only get to do it ONCE go easy LG x

So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing😢 Sending love and condolences to his family & loved ones. 🙏 RIP my friend🥺

R.I.P. Liam Payne wow I can't believe it prayers up for the family 🙏🏿

Words can not express the emotions we are collectively feeling right now, and it seems like the rest of the world is in the same boat.

Our hearts go out to Liam’s family, friends, and Directioners around the world.

Rest in peace brother.

