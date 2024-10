Rita Payés enmudece a La Revuelta con ‘Tantas cosas’

Rita Payés visitó ayer La Revuelta y regaló una actuación sorpresa para terminar el programa. La artista catalana llevó un cuarteto de cuerdas al programa de Broncano para interpretar ‘Tantas Cosas’, sacada de su tercer disco, ‘De camino al camino’. El vídeo de la actuación puede verse en RTVE, en el minuto 6 de los 10 que dura su parte.

El invitado principal del espacio fue Marc Cucurella, defensa de la Selección Española, «primer futbolista de la temporada» y objeto de un meme que se viralizó hace unos meses gracias a un repetido cántico. Aquel que decía: «Cucu Cucurella, se come una paella».

No fue hasta el finalísimo del show cuando llegó el turno de la cantante. Esta se cruzó con el futbolista, tuvieron una conversación bastante insustancial y comenzó su sección del programa. Payés intentó que Broncano tocase un trombón de plástico que «suena muy bien en realidad», pero no hubo manera: «Me dijeron que tocara la de El Hormiguero, pero no me la sé», bromeó la cantante.

Mientras dirigía a los músicos, Rita exhibió su delicada voz, que causó el silencio total en el Teatro Príncipe. La solista de jazz y bossa presentará su último disco en el Teatro Circo Price de Madrid el próximo 10 de enero de 2025, como parte del nuevo ciclo de conciertos de Inverfest.

Cuando se juntan la primera de la clase y el especial #LaRevuelta @ritapayes pic.twitter.com/h6TtKXprsO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 16, 2024