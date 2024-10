Justicia para ‘BRAT’: Charli xcx logra su 2º top 1 en Discos UK

El número 1 de Discos en Reino Unido esta semana ha sido uno de los más reñidos e interesantes de los últimos tiempos. Como recordaréis, ‘Brat’ de Charli xcx, uno de los discos del año, no pudo ser número 1 porque el último de Taylor Swift se lo impidió, lo cual tenía su intríngulis, pues Taylor es referenciada en el álbum de manera indirecta, y no para muy bien. En varias ocasiones, ‘Brat’ ha quedado a punto de llegar a la cima… pero no.

Esta semana tenía una nueva oportunidad, al reeditarse junto al disco de remixes lleno de superestrellas. Sin embargo, Paul Heaton, conocido como cantante de Housemartins y Beautiful South, se interponía en su camino con ‘The Mighty Several’. Vendía 23.000 unidades el fin de semana frente a las 16.000 de Charli. Para el miércoles, la diferencia se reducía a 24.000 frente a 21.500. ‘Brat’ recortaba día tras día, gracias al streaming.

Finalmente el streaming ha cumplido su función y Charli xcx ha logrado ser número 1 con ‘Brat’. Este ha rozado los 36.000 unidades con 11.000 CD’s, 7.000 vinilos, 125 cassettes, 435 descargas y 17.500 puntos de streaming. Paul Heaton ha tenido que conformarse con 31.000 unidades, 29.500 de ellas, físicas. Se trata del segundo top 1 en las islas para Charli xcx después de ‘Crash’, su álbum de 2022.

La OCC recuerda cómo quedaron en listas sus otros discos en listas británicas: nada cerca de la cima como podéis observar.

2013 True Romance (85)

2015 SUCKER (15)

2019 Charli (14)

2020 how i’m feeling now (33)

Otros países en los que ‘Brat’ sube al número 1 son Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, todos de habla inglesa. También sube al top 5 en Alemania (nuevo máximo) y al top 15 en Italia. El resultado español no se conocerá hasta el lunes.