‘Disease’… ¿lo nuevo de Lady Gaga?

Lady Gaga empieza a dar pistas de su próximo single, que, según anunció ella misma, sale este mes de octubre. El vierne 18 no ha sido el día, así que por descarte la fecha ya no puede ser otra que el próximo viernes 25 de octubre. No se ha anunciado ninguna información de manera oficial, pero el single tendrá que lanzarse en esa fecha si Gaga quiere cumplir con su palabra. A menos que decida sacarlo en un día random, a lo Tyler, the Creator.

Parece que el primer single de LG7 seguirá una línea grotesca… y que por tanto llegará a tiempo para Halloween. Así lo sugiere la primera pista que se ha lanzado sobre el tema.

Los fans de Gaga han descubierto que, de la noche a la mañana, los títulos de 7 canciones de los 7 discos de Lady Gaga en solitario están estilizados de manera diferente en las plataformas de streaming, por ejemplo Spotify o TIDAL, con la primera letra escrita en minúscula y el resto del título escrito en mayúscula. Las canciones elegidas son, en order cronológico, ‘i LIKE IT ROUGH’, ‘dANCER IN THE DARK’, ‘eLECTRIC CHAPEL’, ‘aRTPOP’, ‘sINNER’S PRAYER’, ‘eNIGMA’ y ‘sMILE’.

Juntas, las primeras letras en minúscula de todo deletrean solo una única palabra real, «Disease», enfermedad. Una palabra que podría indicar el título del nuevo single de Lady Gaga, su temático o concepto. En redes ya hay quien especula con que el título de ‘Disease’ pueda estar relacionado con un single de Depeche Mode de 1985 llamado ‘Shake the Disease’, ya que parece que el sonido de las nuevas canciones de Gaga presentan un sonido electrónico, oscuro e industrial.

Gaga sigue instalada en el número 1 global de Spotify con ‘Die with a Smile’, su single con Bruno Mars. En un lado menos positivo, la película ‘Joker: Folie à deux‘ se ha desplomado en taquilla.