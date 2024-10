Lionel Richie anuncia 5 conciertos en España

Lionel Richie ha anunciado las fechas de la gira europea ‘Say Hello To The Hits’, que evidentemente referencia el legado de su hit ‘Hello’. El tour comenzará en el SSE Arena de Belfast el 31 de mayo y recorrerá hasta 16 países realizando un total de 27 shows.

En España podremos verle hasta en 5 ocasiones: estará el 23 de julio en la Plaza de Toros de Murcia, el 25 de julio en el Marenostrum de Fuengirola y el 26 de julio en el Concert Music Festival en Cádiz. Después aguardan el Coliseum de A Coruña el 31 de julio y el WiZink Center de Madrid el 2 de agosto.

Como informa Live Nation, la gira ‘Say Hello To The Hits’ presentará una producción nunca vista hasta la fecha en Reino Unido y Europa. El texto recuerda que Lionel Richie ha sido galardonado con premios Grammy®, Oscar® y Globo de Oro®, vendiendo más de 125 millones de discos en todo el mundo. Entre los hits destacados de su carrera se citan ‘Hello’, ‘All Night Long’, ‘Say You Say Me’, ‘We Are The World’ o ‘Easy’.

Las entradas para los conciertos de A Coruña y Madrid estarán a la venta a partir de este 25 de octubre a las 10h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Para los demás detalles de fechas, puedes visitar lionelrichie.com o las webs de los eventos locales.