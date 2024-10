Romy y Sampha estrenan el baladón ‘I’m On Your Team’

Las novedades de cara a las playlists de este viernes ya se cuentan por docenas a miércoles. Entre ellas, un single conjunto de Romy de The xx y Sampha. La pareja escribió la canción durante sesiones para otros artistas antes de grabarla finalmente juntos en Londres tras el lanzamiento de sus álbumes 2023, ‘LAHAI‘ y ‘Mid Air‘, junto al coproductor y compositor Thomas Bartlett.

Según explican ellos mismos, el tema documenta las etapas fragmentadas de una relación, «desde el momento onírico y despreocupado del primer enamoramiento hasta el amor más real y cotidiano de una relación duradera que requiere dedicación y esfuerzo». Indica Romy: «Es una canción de amor, pero líricamente es honesta y sincera». Tipo «hemos tenido la magia y la ensoñación, pero ahora hemos pasado por cosas juntos, así que aquí estamos y yo me estoy esforzando».

Sampha añade: «Me encanta la idea de formar parte de un equipo, de que tienes que dar la cara por el otro, y a partir de ahí puedes crear una conexión aún más profunda».

En el pasado ambos presumen de haber llevado carreras paralelas e incluso de haberse nutrido mutuamente. Sampha teloneó a The xx durante las primeras giras norteamericanas y remezcló su single ‘Basic Space’. A principios de este año, Romy apareció como invitada en el programa «Wave Therapy» de Sampha para Apple Music 1. Ambos realizaron una versión de ‘Me&My (To Bury My Parents)’ de Andre 3000.

El tema viene acompañado de un vídeo íntimo de la cooperativa de artistas londinenses not/nowhere, que recoge una interpretación en directo de la canción. En cuanto a la carátula del single, muestra un detalle de una pieza a medida creada por Wales Bonner para celebrar el single. Finalmente, ‘I’m On Your Team’ es la banda sonora de los créditos finales de la nueva película dirigida por John Crowley, ‘We Live In Time’ (A24 Films), protagonizada por Florence Pugh y Andrew Garfield.