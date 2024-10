Lily Allen gana más con fotos de pies que con 8 millones de oyentes en Spotify

Lily Allen, autora de hitazos como ‘Smile’ o ‘Fuck You’, ha revelado en un tweet que gana más dinero vendiendo fotos de sus pies en OnlyFans que con los casi 8 millones de oyentes que acumula en Spotify. «No odies al jugador, odia el juego», ha declarado la cantante.

Las noticias del OnlyFans de pies de Allen surgieron este verano, con la cantante anunciándolo en su cuenta de Instagram y con muchos no tomándoselo en serio. Sin embargo, lo que ha revelado esta tarde ha dejado claro que está lejos de ser una broma.

Todo ha empezado con un usuario respondiendo a un tweet de Allen en el que mostraba algunas fotos nuevas de su colección: «Imagina ser una de las pop stars más grandes de Europa y luego ser reducida a esto», se puede leer.

La cantante no ha dudado en responder con una afirmación que da muchas cosas que pensar: «Imagina ser una artista y tener casi 8 millones de oyentes en Spotify y ganar más dinero por tener 1000 personas suscritas a fotos de tus pies».

Se sabía que Spotify pagaba poco a los artistas, pero nunca se había expresado de esta forma. Según The Guardian, Allen obtuvo la idea de crearse un OnlyFans de su estilista de uñas, quien le dijo a la cantante que sus dedos eran lo suficientemente bonitos como para hacer bastante dinero online.

imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5

— Lily Allen (@lilyallen) October 25, 2024