‘Rockin’ Around the Christmas Tree‘ es otra de esas canciones navideñas pop que regresan cada Navidad a las listas de éxitos. Su intérprete, Brenda Lee, pudo celebrar en 2023 alcanzar el número 1 de la lista de singles de Estados Unidos con esta canción, 65 años después de su estreno. A día de hoy, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ suma más de mil millones de reproducciones solo en Spotify.

En 2024, Brenda Lee vuelve dispuesta a coronar otra vez las listas con ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ y su última idea ha sido lanzar una versión de la canción en español. Eso sí, Brenda no ha grabado una sola toma vocal de ‘Noche Buena y Navidad’ (sic), sino que ha delegado la labor a un programa de inteligencia artificial. En concreto, MicDrop, un generador de voz artificial creado por la empresa SoundLabs. Claro, a sus 79 años, no habría quedado igual.

El resultado es perfecto, tanto que da un poco de miedo. Por una vez, una artista estadounidense no canta en español chapurreado, provocando vergüenza ajena. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que Brenda cante en absoluto: lo hace un programa informático por ella. Eso sí, con su voz, su textura y registro, de base. Ni su quiebre vocal se han dejado.

En un comunicado, Lee ha dicho que se halla “asombrada” con el resultado de ‘Noche Buena y Navidad’: “A lo largo de mi carrera he grabado canciones en diversos idiomas, pero nunca grabé “Rockin” en español, a pesar de que me habría encantado. Así que poder lanzar esto es bastante increíble”.

¿Se pondrá de moda la idea? ¿Se acerca ‘Eres todo lo que quiero por Navidad’? ¿Es demasiado tarde ya para St. Vincent?