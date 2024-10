Kate Bush tiene «ganas de escribir un nuevo disco»

Con el frío llega el momento de desempolvar ‘50 Words for Snow‘, el último álbum de Kate Bush. Editado en 2011, no ha visto continuación en casi 15 años.

Esto podría cambiar en un futuro (no muy) lejano: Kate Bush ha revelado que tiene «muchas ganas de escribir un nuevo disco» y que, en cuanto termine la promoción de su último proyecto, se pondrá manos a la obra.

Bush acaba de dirigir ‘Little Shrew’, un corto animado que busca concienciar sobre el efecto de las guerras en la población infantil. Con la película, Bush busca recaudar fondos para la ONG War Child.

En una entrevista con BBC, Bush ha contado que, en los últimos tiempos, ha estado ocupada trabajando en ‘Little Shrew’ y en otros menesteres. En concreto, ha estado «haciendo trabajo de archivo», «resideñando» su página web y «armando un libro de letras». Sin embargo, Bush asegura sentirse «preparada para hacer algo nuevo». En concreto, dice tener «muchas ganas de empezar a trabajar en un nuevo álbum». «Tengo un montón de ideas en la cabeza y tengo ganas de volver a meterme en ese espacio creativo. Ha pasado mucho tiempo», señala.

Eso sí, no esperes que Kate Bush vuelva a subirse a un escenario. Cuando BBC explica a Kate Bush que su amigo David Gilmour, de Pink Floyd, ha declarado en The Guardian que «la única persona que puede llevar a Kate Bush de vuelta al escenario es Kate Bush», la británica contesta: «Todavía no estoy ahí».