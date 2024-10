Lil Nas X y Azealia Banks se enzarzan en X

Azealia Banks ha vuelto a hacer de X-antes-Twitter su campo de batalla y, últimamente, la ha tomado con Madonna, Lorde, Nicki Minaj o Doechii. Ahora, la autora de ‘212’ ha atacado a Lil Nas X y se ha topado con la respuesta del rapero.

«Lil Nas X se ha pegado una buena hostia. Se creía que era lo más. ¿Dónde están las barras?» ha escrito Banks en primer lugar. Banks se refiere a los últimos singles de Lil Nas X, sobre todo a ‘J Christ’, que no han generado el resultado comercial esperado, y sugiere que el éxito de Lil Nas no se ha podido sostener por falta de talento.

Lil Nas, que se encuentra preparando el lanzamiento de un nuevo single, ha decidido contestar a Azealia dándole a probar de su propia medicina: «Azealia, podría no volver a hacer un hit en mi vida y aún así serías incapaz de lograr una décima parte de mi éxito mientras vives tu vida miserable de mierda vendiendo jabones y sacrificando pollos». Lil Nas apostilla con: «Por cierto, me encanta tu música».

La respuesta de Lil Nas ha despertado a la bestia y Azealia contestado publicando un extenso mensaje en el que acusa a Lil Nas de reproducir estereotipos racistas y homófobos en el videoclip de ‘Industry Baby’ y de apelar a una audiencia blanca con su música, por ejemplo, colaborando con Camila Cabello «en lugar de con raperos afroamericanos como Cake Da Killa». Sobre todo, Banks ataca a Lil Nas por su «mediocre» talento e insiste en que no tiene «barras» de las que presumir: «Nadie en la industria se sabe una letra que hayas escrito».

La siguiente respuesta de Lil Nas no se ha hecho esperar y ha tirado por la cordialidad. Volviendo a apelar al talento de Banks, el autor de ‘Old Town Road’ ha escrito en sus stories: «Te mando amor, Azealia. No te deseo otra cosa que buen rumbo y claridad. Quiero que persigas tus sueños. Ponte a currar. Es la mejor época para que tu música triunfe. Me importa una mierda lo que dices sobre mí, quiero verte ganar y brillar con tu luz. Tú misma puedes renunciar a este papel de abusona de internet cuando quieras. Tus fans te quieren».