Azealia Banks insulta a Madonna: «La adoración debe parar»

En plena promoción de su nuevo disco, ‘143‘, Katy Perry ha realizado una declaración que ha resultado ser más polémica de lo esperado. En concreto, se ha deshecho en elogios hacia Madonna poniendo en valor su influencia en la industria musical, sobre todo en las cantantes femeninas. Ha dicho: «(Madonna) es la más grande. Ella ha allanado el camino. Cuando hablo con artistas más jóvenes, les digo que cada cantante femenina debe seguir dando las gracias a Madonna porque ella sigue derribando barreras. Tengo 40 años y puedo seguir dedicándome a la música gracias a Madonna».

Las palabras de Katy Perry, que pocos pondrían en duda, se han encontrado con la oposición de Azealia Banks, siempre dispuesta a dar la opinión contraria, mientras su segundo disco sigue sin llegar. No hace tantos meses Azealia cargó contra Lorde, y ahora Madonna está en su diana.

En un primer mensaje, Azealia enumera una lista de artistas que «no deben nada» a Madonna, entre las cuales se encuentran Grace Jones, Björk, Céline Dion, Missy Elliott o Janet Jackson. También cita a Lil’ Kim, Whitney Houston, Chaka Khan, Eve, Toni Braxton, Eve y a una tal «Spice» que no se sabe si es Ice Spice o la cantante de dancehall Spice. Curiosamente, Azealia incluye en su lista a Beyoncé, a pesar de que Beyoncé ha sido muy sincera siempre sobre su admiración hacia Madonna, hasta el punto de que ambas han lanzado un remix de ‘Vogue’ y ‘Break My Soul’.

El mensaje inicial de Banks ha sido compartido y likeado miles de veces, muchos han cuestionado sus palabras y Azealia ha querido reafirmarse en un par de mensajes en los que señala que Madonna no se encuentra entre sus influencias. Y ojo porque también reparte algún insulto, en su estilo.

«Puedo decir que nunca, en ningún momento de mi vida, me ha influido o inspirado Madonna. Conozco tres canciones suyas y no a propósito. No entiendo el entusiasmo, a mí me han influido mucho más Beyoncé, Janet Jackson y Chaka Khan, mucho más que Madonna», asegura Azealia Banks en un primer tuit. Banks, a continuación, va a la yugular y, aludiendo al «coño blanco y seco» de Madonna, declara que la adoración hacia la autora de ‘Music‘ debe parar. «Lo siento pero no podemos seguir con la adoración a (Madonna). Alguien tiene que decirlo. Madonna nunca ha dado lo que creéis que ha dado». En su opinión, la Reina del Pop es otra: «Janet Jackson es la verdadera reina del pop, así que iros a discutir con vuestra madre». En eso está de acuerdo con Lizzo.

Aunque Katy Perry probablemente no vaticinaba que sus palabras sobre Madonna iban a provocar la reacción de Azealia Banks, lo cierto es que Azealia es experta en llevar la contraria, pues ha llegado a afirmar cosas como que «Rita Ora canta mejor que Adele». Eso sí, Azealia ha elogiado a Katy Perry aunque Katy ni lo sepa ni le importe: dice que la cantante de ‘Prism‘ es una «gran cantante». A ambas les une haber trabajado con Dr. Luke, además de su pasión por los samples de los noventa.