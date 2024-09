‘143’ de Katy Perry: mejor disco que campaña

El nuevo disco de Katy Perry, ‘143’, ha venido marcado por dos hándicaps: el fracaso del anterior álbum ‘Smile’, hace ya demasiado tiempo, y la participación en la mayoría de temas del disco de Dr. Luke, justificada de mala manera tras las acusaciones de abusos que recibió por parte de Kesha, y por las que ambos se enfrentaron en los tribunales.

La calidad, justísima, de singles como ‘Woman’s World’, no sumaba. Después, han venido otros temas algo más agradables, como la colaboración con Doechii y sobre todo el piano house ‘Lifetimes’, que no han tenido de momento ningún recorrido comercial, pero que al menos nos hacían preguntarnos si en ‘143’ se escondería un álbum digno de música pop.

Finalmente sí lo es, por tres razones. La primera es su brevedad y concisión: son 11 temas que suman 33 minutos. Con una duración media exacta de 3 minutos, las canciones de ‘143’ suenan a Katy Perry presentándose a Eurovisión por Rumanía, para muy bien o para muy mal.

La segunda es que hay buenas canciones de pop electrónico en esto. Especialmente el tramo central del álbum, desde la simpática ‘Crush’ hasta ‘All the Love’ y ‘Nirvana’ pasando por la mencionada ‘Lifetimes’, no tienen más pero que haber estado producidas por una persona cancelada. Bueno, ese y recordar demasiado al pasado. Indica Terated en nuestro foro de Katy Perry: «Escuchar este disco ha sido como ir a la nevera a beber de morro del cartón de leche que hay abierto y darte cuenta al tragarla que está pasadísima. No me había pasado oír una producción tan outdated de un disco en su fecha de publicación desde el último disco que Laurent Boutonnat produjo a Mylène Farmer». Algo -lo de sonar a pasado- que parece una tendencia del mercado desgraciadamente, no solo culpa de Katy Perry.

Y en tercer lugar, los featurings que quedaban por descubrir fluyen al mismo nivel que el revelado con Doechii. Hoy el focus track para playlists es el de Kim Petras, quizá porque hay que fingir que “este es un mundo de mujeres” (solo que producido por Dr Luke); pero en verdad ‘GIMME GIMME’ fluye mucho mejor y tiene potencial para hacer más streams gracias a 21 Savage. Ambas recuerdan un poquito a ‘Dark Horse’, como en menor medida el final de ‘ARTIFICIAL’ con JID.

‘WONDER’, que cierra el álbum como balada maternal, es el gran tropezón del proyecto dada su producción chusco-chainsmokers, junto a ‘WOMAN’S WORLD’, que lo abría. «Que su propia hija arruine la única canción que no es de Luke me está haciendo volar», escribe un «hater» en Popjustice. Pero casi todo lo que hay en medio tiene su aquel. No el aquel que tenía su mejor disco ‘Prism’, pero sí el de los hits de Infernal o Icona Pop.



