Katy Perry se queda corta en la entretenida ‘I’m His, He’s Mine’

No sé quién está haciendo más amargo el final del verano, si los “haters” de todo lo que está tocando Katy Perry en esta era, de lo más estomagante ya; o aquellos que no paran de ver una conspiranoia orquestada en dichas críticas, como si lo que nos estuviera ofreciendo la artista fuera oro puro. No lo es.

La verdad suele estar en medio. Un punto medio a veces incómodo, a veces aburrido, a veces anodino, que parece no existir y sin embargo ahí está. El problema de hecho podría ser que Katy Perry tiene problemas para encontrarlo, para llegar al equilibrio perfecto en alguno de sus observados y sobreanalizados movimientos. En los VMA’s se pasó de rosca con exceso de ideas y numeracos. Y en este ‘I’m His, He’s Mine’, el tercer single ya de ‘143’, que sale la semana que viene, se queda mucho más corta.

La canción tiene dos aciertos: el sampleo de un temazo como ‘Gypsy Woman’ de Crystal Waters,y la incorporación de la rapera Doechii. La campaña comenzada con un tema llamado ‘Woman’s World’ continúa ahora regalando más contradicciones con una canción de total entrega de mujer a hombre y de hombre a mujer, con frases como “soy su reina, soy su freak, soy cada mujer que él quiere y necesita”.

Con la sensualidad de la canción original intacta y una cadencia encantadora, ‘I’m His, He’s Mine’ es entretenida y elegante, si bien agradecería algún exabrupto. Tras un single con potencial pero que habría agradecido algo más de desarrollo como ‘Lifetimes’, este nuevo single adolece de lo mismo. Puede resultar también plano y ser confundido con música de fondo.

Por el contrario, su concisión puede favorecer un disco que se presupone breve, directo y bailable. Después de todo este backlash, sorprendería entre cero y nada que un tema como ‘I’m His, He’s Mine’ encontrara en unos meses en TikTok, el hueco que le están negando las playlists de Spotify. Ahora Katy Perry aparece en New Music Friday por debajo de Miranda Lambert y FKA twigs.



