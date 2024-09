Katy Perry y Doechii lanzan su single este viernes

Katy Perry ha anunciado oficialmente ‘I’m His, His Mine’, el tercer single extraído de su próximo álbum de estudio, ‘143‘. ‘I’m His, His Mine’ cuenta, en principio, con dos alicientes, en primer lugar, la colaboración de la rapera Doechii y, en segundo, un sample de ‘Gypsy Woman‘ de Crystal Waters. Sale este viernes 12 de septiembre.

Un día antes, el 11, es decir, este miércoles, Katy Perry presentará su nuevo disco en la gala de los MTV Video Music Awards; Perry es la artista homenajeada este año con el premio Vanguard Award por su videografía.

De ‘143’ se han conocido ya dos sencillos de adelanto, ‘Woman’s World‘ y ‘Lifetimes‘. ‘I’m His, He’s Mine’ ocupa el cuarto puesto en la secuencia del álbum y se rumorea que su videoclip se ha rodado en Barcelona. ‘143’ sale el 20 de septiembre.

Katy ha sido noticia estos días por responder a las críticas que ha recibido por su colaboración con Dr. Luke en su nuevo álbum. Bajo su punto de vista, Dr. Luke es solo «uno de muchos colaboradores» que le han ayudado a materializar su visión en esta nueva era.

Por su parte, Doechii -alias de la rapera Jaylah Ji’mya Hickmon- ha despuntado en los últimos tiempos con singles como ‘What is It’ o ‘Nissan Altima’. Su nuevo disco, ‘Alligator Bites Never Heal’, que se considera un mixtape, acaba de llegar al mercado y, curiosamente, Flea, integrante de Red Hot Chili Peppers, ha dicho que «no puede parar de escucharlo».