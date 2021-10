PinkPantheress crea magia sampleando ‘Gypsy Woman’ en ‘I Must Apologise’

‘to hell with it‘ de PinkPantheress será el Disco de la Semana. El debut «largo» de PinkPantheress, que no dura ni 19 minutos, llega al mercado bajo la designación de «mixtape» en lugar de «álbum» y a pesar de contener tres de los mayores éxitos de la británica hasta la fecha, estos son ‘Passion‘, ‘Just for me’ y ‘Break it off‘, el último de los cuales ha sido inexplicablemente relegado al estatus de «bonus track», cuando de hecho es el más popular de todos, y el tema que ha catapultado a PinkPantheress al estrellato.

Entre los temas que han avanzado el lanzamiento de ‘to hell with it’ se encuentra ‘I Must Apologise’, hoy la Canción Del Día. Los temas de PinkPantheress, una artista que se ha popularizado primero en TikTok, suelen obedecer tres mandamientos: por un lado deben sustentarse en un beat de UK garage o similares (drum ‘n bass, jungle, 2tep); por el otro deben samplear un hit viejo con el que sorprender a nostálgicos y, finalmente, deben ser más cortos que un pesteñeo. ‘I Must Apologise’ hace «tick» en las tres casillas y en una cuarta: es una pequeña maravilla. También, como sus mejores canciones, es enormemente adictiva.

‘I Must Apologise’ samplea ‘Gypsy Woman’ de Crystal Waters, uno de los mayores éxitos dance de los años 90. En concreto, PinkPantheress y su productor Oscar Scheller (Rina Sawayama, Ashnikko) se valen de su elegante acorde de teclados para armar una producción igual de sofisticada, pero mucho más breve, en la que PinkPantheress termina como engullida por la vorágine de sonido de su estribillo. La atmósfera de la canción es nocturna, lluviosa y urbana, muy jungle por tanto, mientras la letra asume una disculpa: PinkPantheress miente a su novio y, durante una fiesta, medita cómo pedirle perdón. Te invitamos a comentar ‘to hell with it’ en nuestros foros.



