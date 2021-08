Lizzo enfada a los fans de Madonna tras declarar a Janet Jackson «reina del pop»

Lizzo es fan de las listas, como nosotros, y en Twitter ha compartido algunas con sus artistas favoritos. Y a todos ellos les ha plantado un título. La autora de ‘Rumors’ ha dicho que Michael Jackson es el «rey del pop», Janet Jackson la «reina del pop», Justin Bieber el «príncipe del pop», Britney Spears y Rihanna las «princesas del pop» (en inglés sus títulos admiten un matiz diferente, «princess of pop» y «the pop princess», respectivamente), y Beyoncé la «reina de la música».

En otro tuit, Lizzo ha declarado a Usher «rey del R&B» y, en otro, a Mariah Carey «reina del R&B», a Aretha Franklin «reina del soul», a Mary J. Blige «reina del hip-hop soul» y a Tina Turner «reina del rock’n roll». La artista ha señalado que «obviamente hay una nueva escuela que está de camino, pero todos estos artistas son los grandes, ellos son el estándar». La autora de ‘Cuz I Love You‘ no enumera a sus raperos favoritos porque dice que el rap tiene «más variables» que el pop y que es más complicado de categorizar.

- Publicidad -

La idea de Lizzo, que pasaría desapercibida en cualquier foro de música, ha abierto un debate en Twitter sobre quién es la verdadera «reina del pop», pero ninguno sobre quién es el verdadero «rey del pop»… otra muestra más de que Michael Jackson está muy lejos de ser cancelado. Es de suponer que, si Lizzo tiene que escoger entre Ed Sheeran, Drake o The Weeknd o entre quedarse con Michael Jackson, se quedará con este último, como probablemente haría casi todo el mundo.

El título de «reina del pop», por otro lado, no es que «pertenezca» a Madonna, pues no «pertenece» a nadie puesto que no existe título como tal, solo en nuestros corazones; pero de todos es sabido que Madonna es conocida por este sobrenombre desde hace décadas, especialmente porque es la artista femenina que más discos ha vendido de todos los tiempos y ha sido (y sigue siendo) una de las mujeres más famosas de la historia. En este caso hay que dar algo de razón a los fans de Madonna que la han defendido en redes, sin dejar de tener en cuenta que Lizzo tiene derecho de llamar «reina del pop» a quien quiera.

- Publicidad -

De la polémica lista de Lizzo se concluyen dos cosas: por un lado, a Lizzo no le interesa Madonna en absoluto a pesar de que la ha referenciado en alguna ocasión y, por el otro, la cantante considera el R&B un género «pop» más, lógicamente pues Janet también ha vendido millones y millones de discos… aunque también Mariah y ella no la enmarca en la categoría de pop a pesar de que su villancico es más popular cada Navidad que Michael Jackson y Madonna juntos. Pero también es una manera de reivindicar a Janet una vez más: ahora que ha sido el cumpleaños de su hermano nunca está de más recordar que ella también le pudo hacer sombra en alguna ocasión, al menos en cuanto a talento. Para Lizzo, claro, ambos están a la par.