Lady Gaga lucha consigo misma en el terrorífico vídeo de ‘Disease’

A muchos de los “little monsters” les había extrañado que el vídeo de ‘Disease’ no se publicara al mismo tiempo que la canción el pasado viernes. El vídeo se estrena en cambio cuando quedan ya solo horas para que llegue Halloween y tiene su sentido, pues es de corte terrorífico.

Bajo la dirección de la ucraniana Tanu Muino, muy conocida por aquí por su trabajo con Rosalía (‘Juro que’, ‘Chicken teriyaki’) y otras celebridades como Dua Lipa, Cardi B, Harry Styles, Lizzo, Lil Nas X o Elton John, Lady Gaga aparece aquí en distintos escenarios con el terror psicológico como nexo en común. Detrás de este ‘Disease’ se encuentra una lucha consigo misma.

Si “disease” es una palabra que todos asociamos a ‘Bad Romance’, y el sonido del tema recuerda a ‘Born this Way’, el verdadero precedente del vídeo de esta canción -por encima incluso de ‘Marry the Night’ o ‘Judas’- parece ‘911’ de ‘Chromatica’. En aquella letra el estribillo decía “mi mayor enemiga soy yo”, en el vídeo veíamos a varios personajes dándose cabezazos contra una pared o superficies similares, y esa es otra imagen que Lady Gaga nos ofrece aquí, en este caso contra un coche.

La artista explica así este tema: “pienso mucho en mi relación con mis demonios interiores. Nunca ha sido fácil para mí afrontar cómo me seduce el caos y la confusión. Es algo que me produce claustrofobia. ‘Disease’ es sobre afrontar ese miedo, enfrentarme a mí misma y mi propia oscuridad interior y darme cuenta de que a veces no puedo escapar de las partes de mí misma que me asustan. Así que lo intento y huyo de ellas pero aún son una parte de mí. Corro y corro pero al final siempre daré con esa parte de mí aunque solo sea durante un instante”.

Lady Gaga ha llegado a ocupar el top 12 del Global de Spotify con ‘Disease’, aunque actualmente ha caído fuera del top 50. A falta de comprobar si se revitaliza por Halloween, uno de los mercados donde mejor se está entendiendo es Reino Unido, donde figura en el top 3 en las midweeks. Su mayor éxito actual continúa siendo el espléndido dúo con Bruno Mars, ‘Die With a Smile’, que además acaba de presentar vídeo en directo.