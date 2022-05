La visión de la ucraniana Tanu Muino sobre ‘As It Was’ Harry Styles

A la ucraniana Tanu Muino le pilló la invasión rusa de su país en pleno rodaje del videoclip ‘As It Was’. Convertida en una de las directoras más solicitadas del momento gracias a su premiado ‘Montero (Call Me by Your Name)’ de Lil Nas X (es la autora también de ‘Chicken Teriyaki’), Muino no pudo regresar a su casa en Odessa y tuvo que refugiarse en España, en Barcelona.

‘As It Was’, rodado en Londres (se reconoce el Barbican Centre), parece articulado a partir de la frase “Gravity’s holding me back” que canta Harry Styles al principio del tema. La directora construye un relato de encuentros y desencuentros, de inercias vitales y frenos existenciales, por medio de la combinación de varias metáforas visuales: los pasos hacia atrás en contra de la corriente, la coreografía en el escenario móvil, la alambicada pasarela de la piscina, el suelo que se abre entre la pareja…

- Publicidad -

Con un montaje muy fluido, donde cada cambio de escenario se presenta por medio de ingeniosos encadenados (una puerta, un reflejo en el techo, un abrazo), el vídeo termina con una epifanía final, con un montaje muy dinámico, cuya coreografía remite a la famosa secuencia de ‘Billy Elliot’. Un baile liberador que desafía a esa opresora gravedad con la que comenzaba el vídeo.



- Publicidad -