Mogwai anunciaron recientemente una amplia gira que no pasa por España. La acompañaron de un tema nuevo llamado ‘God Gets You Back’, con un gran protagonismo de los teclados.

Ahora sabemos que ese tema forma parte de un nuevo disco llamado ‘The Bad Fire’ que saldrá a la venta el 24 de enero. Además, se da a conocer lo que ahora podemos interpretar como el segundo single. El tema ‘Lion Rumpus’, que formará parte de la última parte de la secuencia, es una canción de rock, enérgica y tan distorsionada como mimada en los arreglos, que presenta un vídeo inesperado.

El vídeo de ‘Lion Rumpus’ es más bien una oda a los perros, no un «alboroto leonino». En él vemos a Lawrence “Larry” Wilson paseando perros por Nueva York, bajo la dirección de Antony Crook, que ya se encargara del documental de Mogwai, ‘If The Stars Had A Sound’.

Según informa PIAS, «el nuevo disco de Mogwai se grabó en Lanarkshire y el productor John Congleton se unió a la banda en el estudio. «The Bad Fire» es un coloquialismo escocés para referirse al infierno, que se inspira en una serie de duros momentos personales en los que se encontró la banda tras su décimo álbum, ‘As The Love Continues‘, de 2021. La banda siguió trabajando para superar ese periodo, lo que los llevó a la creación de ‘The Bad Fire’: una colección de canciones que renuncian a la nostalgia y a las victorias fáciles, encontrando de nuevo a Mogwai empujando hacia adelante con algunas de las canciones más bellas y explosivas de su carrera».

Os dejamos con el tracklist de ‘The Bad Fire’:

01 God Gets You Back

02 Hi Chaos

03 What Kind of Mix is This?

04 Fanzine Made of Flesh

05 Pale Vegan Hip Pain

06 If You Find This World Bad, You Should See Some of the Others

07 18 Volcanoes

08 Hammer Room

09 Lion Rumpus

10 Fact Boy

Y también con las fechas de la gira que excluye España:

02-04 Amsterdam, Netherlands – Paradiso

02-06 Hamburg, Germany – Große Freiheit 36

02-07 Copenhagen, Denmark – Vega

02-08 Stockholm, Sweden – Fållan

02-09 Oslo, Norway – Rockefeller

02-11 Berlin, Germany – Admiralspalast

02-12 Leipzig, Germany – Täubchenthal

02-14 Maastricht, Netherlands – Muziekgieterij

02-15 Groningen, Netherlands – De Oosterpoort

02-17 Brussels, Belgium – Ancienne Belgique

02-18 Antwerp, Belgium – De Roma

02-19 Paris, France – Casino de Paris

02-20 London, England – O2 Academy Brixton

02-22 Leeds, England – O2 Academy Leeds

02-23 Edinburgh, Scotland – Usher Hall

03-08 Bangkok, Thailand – Voice Space

03-11 Osaka, Japan – Gorilla Hall

03-12 Tokyo, Japan – Zepp Shinjuku

03-14 Taipei, Taiwan – Zepp New Taipei

04-07 Washington, D.C. – 9:30 Club

04-08 Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

04-10 Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

04-11 Boston, MA – Paradise Rock Club

04-13 Montreal, Quebec – Beanfield Theatre

04-14 Toronto, Ontario – Danforth Music Hall

04-16 Detroit, MI – Saint Andrew’s Hall

04-17 Chicago, IL – The Metro

04-18 Minneapolis, MN – Varsity Theatre

04-20 Denver, CO – Ogden Theatre

04-22 South Salt Lake, UT – Commonwealth Room

04-24 Vancouver, British Columbia – The Commodore Ballroom

04-25 Seattle, WA – The Showbox

04-26 Portland, OR – Roseland Theatre

04-28 San Francisco, CA – The Regency Ballroom

04-29 Los Angeles, CA – The Bellwether

04-30 Phoenix, AZ – Van Buren

05-03 Austin, TX – Emo’s

05-04 Dallas, TX – The Echo Lounge