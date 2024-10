Leire Martínez: «Amaia no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Que la dejen tranquila»

Leire Martínez es la nueva invitada de ‘Me quedo conmigo’, el formato de salud mental con la psicóloga Andrea Vicente, que puede verse online en Mitele de Mtmad (Mediaset), y va por su tercera temporada. La primera parte de su entrevista dura 30 minutos y está online desde hoy miércoles 30 de octubre.

Se centra por completo en su compleja relación con sus padres, aunque los teasers exhibidos al principio del programa y al final, muestran ya que Leire Martínez dejará declaraciones jugosas sobre su traumática salida de La Oreja de Van Gogh. Curiosamente, no carga contra Amaia, dejando como titular, entre otros: “Yo no soy rival de nadie. No voy a formar parte de la guerra de otros” o «Amaia no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en este grupo. Que la dejen tranquila».

Añade: «Cuando vi que los periodistas empezaban a preguntarme sobre determinados temas, dije: «¡upa!» (…) Nunca hemos sido amigas, somos compañeras. La admiro profundamente. Este interés de poner el foco en nosotras… Yo no soy rival de nadie. Lo siento, pero no voy a formar parte de la guerra de otros».

En su lugar, y siempre según lo que se desprende de estos teasers, Leire Martínez será dura con sus ex compañeros de grupo: «Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso… El sentido común te indica que si no he firmado ese comunicado es que no estoy de acuerdo con él», dice en referencia al escueto y gélido comunicado con el que los chicos La Oreja de Van Gogh explicaron la salida de la última cantante de la banda.

Estos primeros 30 minutos que están online versan en cambio sobre la difícil relación de Leire con sus padres, que se separaron cuando ella tan solo tenía 5 años. No le explicaron nada, y optaron por una custodia compartida a días alternos que la artista califica como «esquizofrénica». Tras 4 años viviendo más bien con su madre, y 4 con su padre, a los 13 la reunieron y le pidieron que eligiera con quién se quería quedar. La mala relación entre sus progenitores se mantiene a día de hoy, y Leire siente que ha cuidado de los dos, sin que nadie cuide de ella.

Gran parte de la entrevista, emocionante y enriquecedora pese a esa música lacrimógena que el formato se permite, versa sobre la dificultad de Leire de poner límites a sus padres, y a posteriori a sus parejas: «He permitido que no se me tratara bien». De adolescente, entró en depresión, perdió peso, y tras pedir ayuda en servicios sociales, encontró refugio ayudando a una familia con trillizos que necesitaba también ayuda y que siempre le expresó su amor, como su propia familia no había hecho. «No han sabido quererme», expresa en una entrevista que permitirá al público al fin saber quién es Leire Martínez. El segundo capítulo de la entrevista a Leire se espera para los próximos días.