La compañía de comedia The League of Gentlemen, llamada así en homenaje a la película homónima de 1960 (‘Objetivo: Banco de Inglaterra’, en su título en español), alumbró tres talentazos de la televisión británica reciente: Mark Gatiss, creador de ‘Sherlock’, y Steve Pemberton y Reece Shearsmith, los creadores y actores protagonistas de ‘Inside No. 9’.

Emitida por la BBC en 2014, ‘Inside No. 9’ se convirtió pronto en un fenómeno de culto. En un principio, el público general le dio la espalda. Sin embargo, las críticas en los medios fueron muy positivas y las redes sociales se llenaron de opiniones enormemente entusiastas alabando el ingenio de sus guiones y sus sofisticadas piruetas narrativas. Para rematar, la serie fue nominada al Mejor Guion en los Bafta. Con el paso de las temporadas, la serie no paró de ganar adeptos y recibir premios: Mejor serie de comedia, actor, guion…

A España llegó tardísimo. La trajo Filmin en 2018, cuando ya era una serie muy popular en el ámbito anglosajón. Llevaba cuatro temporadas y un especial de Halloween: ‘Dead Line’, un capítulo emitido en directo que se convirtió en un acontecimiento televisivo en Reino Unido. La novena y última temporada (un guiño a la importancia del número 9 en la serie) se estrena nuevamente en Filmin.

Atrás han quedado capítulos memorables, como el celebradísimo ‘The 12 Days of Christine’, realizado por el catalán Guillem Morales (‘El habitante incierto’, ‘Los ojos de Julia’), director de quince episodios; el tronchante ‘A Quiet Night In’, el episodio (segundo de la fabulosa primera temporada) que hizo que muchos nos engancháramos a la serie sin remedio; o el drama conyugal con final terrorífico ‘To Have And To Hold’, por poner tres historias muy diferentes de distintas temporadas.

Es cierto que la serie había pegado un pequeño bajón en las dos últimas temporadas. Daba signos de agotamiento. Esta última, sin embargo, ha recuperado el nivel. Es un digno cierre. El esquema y los códigos narrativos, por supuesto, siguen siendo los mismos: historias de media hora de duración, situadas en un único escenario relacionado con el número 9, donde se mezclan el humor negro con el terror, y que siempre terminan con un sorprendente giro de guion y un brusco cambio de tono capaz de dejar al espectador más curtido con la sonrisa torcida.

Esta novena temporada comienza con una entretenida aunque algo trillada sátira social distópica ambientada en un vagón de metro; continúa con un duelo psicológico lleno de sorpresas marca de la casa; sigue con un excelente relato costumbrista, con mucho humor negro, visto desde el punto de vista de una cámara de seguridad doméstica; avanza con uno de los puntos álgidos de la temporada, un drama familiar con hachazos de terror situado en un escape room; sigue con un estupendo cuento gótico y macabro a lo M. R. James sobre la “maldición de la novena sinfonía”; y termina con una comedia muy meta ambientada durante la fiesta de fin de temporada de ‘Inside No. 9’.

El último capítulo, lleno de guiños para fans y cameos de actores que han salido en otros capítulos (por la serie han desfilado nombres como Derek Jacobi, Gemma Arterton, Oona Chaplin, Tim Key o Luke Pasqualino), funciona como ingeniosa celebración de estos 10 años y 55 capítulos, y como despedida con epílogo: ‘Inside No. 9 Stage/Fright’, la adaptación teatral de la serie que se estrenará en el West End en 2025.