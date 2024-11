Elon Musk llama «marioneta» a Cardi B y esta se lo deja claro

Como ya ocurrió con Eminem en Michigan, Kamala Harris ha vuelto a sacar a una cara más que conocida en un mitin. Así, Cardi B apareció ayer en Milwaukee para apoyar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y enumerar las razones por las que se ha descantado por el Partido Demócrata.

Después del discurso, Elon Musk criticó a la rapera en un tweet: «Otra marioneta que no puede hablar sin que le den las palabras. La campaña de Kamala no tiene autenticidad ni empatía real», aseguró el director de la red social. Cardi B no tardó en responder contundentemente: «No soy una marioneta Elon… Soy la hija de dos inmigrantes que tuvieron que dejarse la piel trabajando para proveer para mí».

Esta continuó asegurando que era un producto de «las prestaciones sociales», de «la sección 8» y de la «pobreza: «Soy el producto de lo que ocurre cuando el sistema está contra ti… Pero tú no sabes nada de eso. No sabes nada de la lucha americana», concluyó. Antes de despedirse, le deja un recado: «Por favor, arregla mi algoritmo».

Después de actuaciones de artistas como GloRilla, los Isley brothers o Flo Milli, Cardi B tomó la palabra comparándose con Harris: «He sido subestimada. Mi éxito, despreciado y desacreditado», aseguró. Continuó recordando a la audiencia el trabajo que hay detrás del éxito de una mujer: «Las mujeres tienen que trabajar 10 veces más, actuar 10 veces mejor y, aun así, la gente cuestiona como llegamos a lo más alto».

La neoyorquina reveló que no planeaba votar este año, pero que cambió su mente con la candidatura de Harris: «No tenía fe en ningún candidato hasta que se unió a la carrera y dijo las cosas que quería escuchar, las cosas que quiero que ocurran en este país», confesó.

A continuación, dio sus razones para dar el voto a Kamala: «Creo en cada palabra que sale de su boca: es apasionada, compasiva, muestra empatía y, sobre todo, no está delirando». Por otro lado, le dedicó algunas palabras a Trump, a quien describió como un «abusón»: «Si tu definición de protección es asegurarte de que nuestras hijas tengan menos derechos que sus madres, entonces no lo quiero», concluyó.

Cardi B’s full speech at Kamala Harris’ rally in Milwaukee. pic.twitter.com/SWBkqhWNKA — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2024