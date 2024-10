Obama rapea ‘Lose Yourself’ mejor que Eminem

El último mítin de Kamala Harris en Michigan, Detroit, ha contado con la intervención de una cara muy conocida de Detroit: Eminem. A pesar de las continuas provocaciones de Eminem hacia toda la «basura woke», él se sigue decantando por la izquierda. En concreto, Marshall Matters sigue oponiendo la figura de Donald Trump, como ya hizo en 2020 de manera pública.

Que Eminem use su plataforma para pronunciarse políticamente o incluso promocionar un candidato concreto no es ninguna sorpresa teniendo en cuenta que Detroit es actualmente -y desde hace tiempo- una de las ciudades más pobres de Estados Unidos.

Eminem ha aparecido en el mítin de Harris para denunciar la inclinación de Trump a recortar libertades: «Nadie quiere un Estados Unidos donde la gente esté preocupada por lo que pueda pasar al expresar una opinión», ha declarado. «La vicepresidenta Harris defiende un futuro para este país en el que estas y otras libertades están protegidas».

Aunque el verdadero protagonista de la velada no ha sido Eminem, sino Barack Obama, que ha aprovechado su aparición en el mítin para sacar a relucir su admiración hacia el rapero. «Normalmente no me pongo nervioso en los mítines, pero me he sentido un poco así al salir después de Eminem». A continuación, Obama se ha arrancado a rapear el primer verso de ‘Lose Yourself’ ante el griterío del público. Lo ha hecho casi mejor que el propio Eminem.

Kamala Harris sigue sumando apoyos de las celebridades tras los «endorsements» de Taylor Swift o, últimamente, Bruce Springsteen. Donald Trump tiene de su lado a Anuel AA o Nicky Jam.

.@Eminem: I don't think anyone wants an America where people are worried about retribution of what people will do if you make your opinion known. I think Vice President Harris supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected and upheld pic.twitter.com/tVVHO00ANn

— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 23, 2024