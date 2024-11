Cristina Quesada telonerá a The Pains of Being Pure At Heart en España

Estos días se ha anunciado que Cristina Quesada, una de las grandes apuestas del prestigioso sello Elefant Records, será la telonera de todas las fechas de The Pains of Being Pure at Heart en nuestro país. Son un total de 10.

La artista ha publicado varios discos desde ‘You Are the One’ en 2015, destacando ‘Think I Heard a Rumour’ en 2019, donde aparecía su pequeño hit ‘Dancing Tonight’. El último es ‘Dentro al Tuo Sogno’ de 2022.

The Pains of Being Pure at Heart, uno de los grupos más queridos del indie pop de la pasada década (y finales de los 2000), es generoso con su visita a nuestro país. Los autores de discos como ‘Belong‘ o por supuesto su debut homónimo tienen hasta 10 conciertos en España, más el que ofrecen en Portugal.

The Pains Of Being Pure At Heart actuarán el 19 de febrero en Oporto (Mouco, dentro del ciclo SON Estrella Galicia), el 20 en A Coruña (Garufa Club, dentro del ciclo SON Estrella Galicia), el 21 en Oviedo (Almacenes), el 22 en Tarragona (Sala Zero), el 23 en Madrid (Lula Club, dentro del ciclo Jaguar), el 24 en Sevilla (Sala X), el 26 en Murcia (Sala REM), el 27 en València (16 Toneladas), el 28 en Barcelona (Razzmatazz 2), el 1 de marzo en Zaragoza (Las Armas, dentro del ciclo SON Estrella Galicia) y el 2 en San Sebastián (Dabadaba). Las entradas están a la venta en la web de Houston Party.

En estos conciertos, The Pains Of Being Pure At Heart celebran los 15 años de su disco de debut. En aquel largo aparecían temas como ‘Young Adult Friction’ o ‘A Teenager In Love’. Será una reunión para la banda que no tocaba con su formación original desde la gira del segundo álbum.

En este tour se subirán al escenario Kip Berman (cantante, guitarrista y compositor principal), Peggy Wang (teclista), Christoph Hochheim (guitarra) y Kurt Feldman (batería). No ha podido unirse a la cita Alex Naidus (“por estar atendiendo muy buenas cuestiones personales”, ha dicho Berman), así que del bajo se ocupará Eddy Marshall, quien también se encarga de ese instrumento en The Natvral, el proyecto que Kip lidera desde hace cinco años.