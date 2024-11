Gaga, Perry, Aguilera… actúan para Kamala Harris

La última noche antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los artistas que apoyan a Kamala Harris han echado el resto para conseguir que gane. Las cosas están demasiado igualadas e incluso la balanza puede inclinarse hacia Trump en el último momento.

Entre los que han aparecido en el mitin de Kamala Harris en Philadelphia destaca Lady Gaga. La autora de ‘Disease’ ha dicho que “lleva en el corazón a todas las mujeres fuertes que la han hecho ser quien es” y que votará por alguien “que presidirá para todos los americanos”. Ha interpretado ‘God Bless America’ con solo voz y piano y también la épica ‘The Edge of Glory’.

Desde Las Vegas, Christina Aguilera ha interpretado, de manera significativa, ‘Fighter’. En cuanto a Katy Perry, ha aparecido en Pittsburgh, interpretando ‘Dark Horse’ y ‘Part of Me’, indicando que votará por Harris en honor a su hija. Según Rolling Stone, en estos eventos también se han dejado caer Jon Bon Jovi, Eva Longoria, Oprah o Ricky Martin, quien ha declarado que el voto de los latinos será determinante.

Aunque no ha podido acudir a uno de estos actos, Billie Eilish, de gira por Atlanta, no ha dudado en interrumpir su último concierto para pedir abiertamente el voto para Kamala: “Estos tiempos son realmente aterradores y sé que si estáis en esta sala y me apoyáis, apoyaréis a las mujeres y espero que votéis por Kamala Harris”.

FULL VIDEO: Lady Gaga performing "The Edge of Glory" at the final Kamala Harris rally in Philadelphia. pic.twitter.com/gteiPlNRo9

Katy Perry performs “Part of Me” at Kamala Harris' campaign rally in Pittsburgh. pic.twitter.com/4kQYCnUjPB

Billie Eilish stops mid-concert to urge her fans to vote:

“Times are really scary and a lot is at stake and I know that if you’re in this room and you support me, you support women and I hope that you will vote for Kamala Harris.” pic.twitter.com/sS022NpjM7

— Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2024