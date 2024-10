Durante las últimas semanas han sido numerosos los artistas en Estados Unidos que han mostrado públicamente su apoyo a Kamala Harris de cara a las próximas elecciones de Estados Unidos. Billboard tiene un artículo que va recopilando todos estos apoyos, algunos de los cuales son tan mastodónticos como Ariana Grande, Billie Eilish, Barbra Streisand, Bon Iver, Cardi B, Carole King, Charli xcx, Foo Fighters, John Legend, Katy Perry, Kesha, Lil Nas X, Lizzo, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks o Stevie Wonder. Taylor Swift, la más influyente de todos, ha sido el colofón final, suscitando el odio instantáneo de Donald Trump, que ha arremetido contra ella.

En el nuevo capítulo de nuestro podcast Revelación o Timo, comentamos algunos de estos casos junto a nuestra compañera Mireia Pería, planteando si una campaña de este tipo sería posible en nuestro país.

¿Imaginamos a decenas y decenas de estrellas realizando campaña por un político en concreto, o en España hay demasiados partidos (y demasiada polarización) para que suceda algo así? ¿Podría un artista español soportar la presión pública de manifestarse a favor de Pedro Sánchez, Feijóo, Yolanda Díaz o Santiago Abascal? Y por otro lado, ¿son algunos artistas mucho más políticos de lo que asumimos, como por ejemplo Los Planetas o Vetusta Morla? ¿Alguien recuerda la canción más política de Amaral?

Repasamos algunos de los hitos de la canción política a lo largo de la historia, desde la guerra de Vietnam y el Franquismo al neo-country supuestamente apolítico pero sí social, pasando por las reacciones con que toparon políticos conservadores como Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Grupos como The Smiths, The Communards o The Housemartins no se entienden sino como reacción a esta última.

Comentamos también cómo la relación entre pop y política ha sacudido al entorno independiente (Nacho Vegas, Sr Chinarro), así como qué artistas han manifestado su apoyo a políticos y políticas conservadoras, como Anuel AA y Nicky Jam, o en España Nacho Cano, José Manuel Soto y Manu Tenorio.