Myke Towers lleva a Suzanne Vega al top 1 en España

Al fin hay nuevo número 1 en España. ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G cae de la cima al puesto 3 en su 19ª semana de permanencia y cuando ya lleva 6 discos de platino. El nuevo número 1 es ‘Degenere’ de Myke Towers junto a Benny Blanco, que sube del top 3 a la máxima posición en su segunda semana. La canción incluida en su nuevo disco ‘La pantera negra’ interpola ‘Tom’s Dinner’ de Suzanne Vega, que aparece acreditada como co-autora, y es una co-producción de Cashmere Cat.

El tema original data de 1981 aunque no fue hasta 1987 cuando fue incluido en el superventas ‘Solitude Standing’ de la cantautora. Entre los artistas que han versionado, interpolado o sampleado antes el mismo tema, hay que hablar de Fall Out Boy, Sofi Tukker, Cupcakke, Public Enemy, 2Pac o Billy Bragg con R.E.M.



- Publicidad -

Por otro lado, la subida más fuerte de estos días es el tema titulado ‘IA’ de Clarent, que pasa del número 6 al número 2.

Con solo unas horas de lanzamiento, ‘Duro’ de Quevedo logra ser la entrada más fuerte en el puesto 18. No será su máximo, pues ahora mismo es número 3 en Spotify España, por lo que pronto subirá, aunque no a nivel de superar ni a ‘IA’ ni al tema con créditos de Suzanne Vega.





- Publicidad -

Es una semana de interesantes entradas en singles. Carolina Durante, que no llegaban al top 100 de Canciones desde que lanzaron un tema con Amaia, aparecen en el top 47 con ‘Normal’. Es una colaboración con Rosalía, aunque esta no está acreditada formalmente. El éxito de este tema no es flor de un día y es posible que dure más semanas en el top 100 por su solidez. El disco de Carolina Durante, ‘Elige tu propia aventura’, ha quedado en el puesto 2 de Álbumes.

Lady Gaga aparece en el número 58 con ‘Disease’, el primer single de su 7º disco. El tema no ha repetido el impacto de ‘Die With a Smile’, que sube al puesto 23 en nuestro país. En cuanto a otros territorios, ‘Disease’ ha sido top 7 en UK y top 27 en Estados Unidos. Las posiciones italiana, francesa y alemana son similares a la española: 53, 66 y 70, respectivamente.





- Publicidad -

La lista de entradas se completa con ‘Mi cuarto’ de Tiago PZK y Rels B en el puesto 55, ‘¿Y si lo hacemos?’ de Dani Fernández y Valeria Castro en el número 61, ‘Palmeras en el jardín’ de Alejandro Sanz en el puesto 70, ‘En otra vida’ de Yami Safdie y Lasso en el puesto 82, ‘Yo sé’ de Yan Block y Torrres en el puesto 86 y el hit internacional ’That’s So True’ de Gracie Abrams en el puesto 95.