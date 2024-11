The Cure, a por su primer nº 1 de álbumes en 32 años

The Cure arrasa en Reino Unido con ‘Songs of a Lost World‘, su primer disco en 16 años. Para sorpresa de nadie, ‘Songs of a Lost World’ va camino de debutar en el número 1 de álbumes en Reino Unido. Sus cifras a tiempo de redacción de esta noticia superan las de todo el top 10 junto. En concreto, se han despachado hasta ahora 36.970 copias físicas y 2.838 descargas, mientras las reproducciones en streaming equivalen a 1.110 unidades «vendidas».

‘Songs of a Lost World’ dará a The Cure su primer número 1 de álbumes en 32 años. El último se lo llevó ‘Wish’, en 1992. ‘Wish’ contenía el single de mayor éxito de la carrera de The Cure, ‘Friday I’m in Love’. Ningún tema individual de ‘Songs of a Lost World’ aparece en la lista oficial de singles británica, pero eso nunca iba a impedir a The Cure triunfar con su primer disco en casi dos décadas.

The Cure acaba de presentar ‘Songs of a Lost World’ en directo en Londres en un épico concierto que se ha retransmitido a través de Youtube.

‘Songs of a Lost World’ también ha sido un éxito de crítica. En JENESAISPOP hemos comentado que en el álbum «impera una sensación de autoreivindicación» y que «The Cure vuelve haciendo las cosas a su manera». «Después de haber sido copiados hasta la saciedad, The Cure viene a recordar que ningún grupo sabe capturar el sentimiento de perdición del ser humano tan bien como ellos. Por canciones como la devastadora ‘I Can Never Say Goodbye’ o la majestuosa ‘All I Ever Am’ ya ha valido la pena la espera».

‘Songs of a Lost World’ es el Disco de la Semana en JENESAISPOP. En los próximos días, en JENESAISPOP podréis leer críticas de varios discos clásicos de la banda. Os recordamos que tanto ‘Faith‘ como ‘Disintegration‘ ya fueron revisados en su momento.