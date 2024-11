Chaqueta de Chándal carecen de DNI español en ‘Estoy al horno’

Este sábado 9 de noviembre se celebra una nueva edición de BE MY GUEST en la barcelonesa Sala Apolo. Los protagonistas serán Chaqueta de Chándal, que presentan un nuevo álbum llamado ‘Flema Eterna’. Como complemento a canciones anteriores tan icónicas como ‘A moderno resabiado no le mires el dentado’ o ‘Queremos ir a misa‘, este álbum incluye singles como ‘Objetivo indiscreto’ o ‘Estoy al horno’, que seleccionamos hoy como Canción del Día.

‘Estoy al horno’ comienza como una típica canción de indie-rock con un riff bastante Pixies, pero en verdad pronto se impone la querencia por la psicodelia sesentera y el kraut que siempre han mostrado la argentina Natalia Brovedanni (guitarra y voz, ex Santa Rita), Alfonso Méndez (batería, ex lo:muêso) y Guille Caballero (voz y teclados, ex Los Surfing Sirles). Así damos con una producción trepidante que se extiende hasta los 6 minutos y medio.

Tras una primera mitad que parece otra composición diferente llamada «24 horas», el ritmo cambia acompañando a un estribillo inequívoco: «No soy de aquí, me falta el DNI». En pleno debate migratorio, y ahora sumando la segunda victoria de Donald Trump, ‘Estoy al horno’ da voz a un/a inmigrante que «no puede participar de lo político-social».

La carga social del tema es bien explícita («No sé ni dónde dormir / Todo sueño acaba siendo desastre / ¿Quién me lo iba a decir? / Repartiendo flyers para un after»), derivando en una inevitable crisis de identidad: «Nadie sabe quién he sido y quién soy».

Por cierto, el proyecto de psicodelia y pop-rock Blasser Kyren, con el austríaco Theobald Hazod a la cabeza, ejercerá de telonero, con el apoyo de Liveurope. Os dejamos también con su tema ‘Nicht in meiner Hand’, puro Spaghetti-Western.





