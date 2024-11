Charli xcx, Central Cee, Jamie xx, Beach House, Deftones, Fontaines D.C., HAIM, Michael Kiwanuka, Caribou, ANOHNI and the Johnsons o Parcels se encuentran entre los artistas confirmados en el cartel de Primavera Porto 2024, que se celebrará del 12 al 15 de junio en el Parque da Cidade de la ciudad portuguesa, tomando el relevo de la edición de Primavera Sound en Barcelona.

En su 12ª edición, Primavera Porto contará también con TV On the Radio, Magdalena Bay, The Dare, Turnstile, Caribou, Floating Points, Denzel Curry, Wet Leg, Aminé, Waxahatchee, Los Campesinos!, Angelica Garcia, Kim Deal, Squid o Destroyer.

Entre las propuestas locales de Portugal que se presentarán en Primavera Porto se destacan las de A garota não, The BLKBRDS, Capitão Fausto, David Bruno, EU.CLIDES, Klin Klop, Maria Reis, Nunca Mates o Mandarim y Surma, desde Portugal, y ANAVITÓRIA, Liniker y Tulipa Ruiz desde Brasil.

Por otro lado, y por primera vez, el festival celebrará una jornada extra el domingo dedicada a la electrónica, cuyo cartel y detalles sobre el acceso se desvelarán próximamente.

Los abonos y abonos VIP de Primavera Sound Porto 2025 ya están a la venta.