Linkin Park no decepcionan en ‘From Zero’

‘From Zero’ es el primer trabajo de Linkin Park desde el fallecimiento de Chester Bennington, que dejó un hueco nada fácil de suplir. Aunque al principio fue objeto de polémica, Emily Armstrong ha acabado demostrando que es merecedora del puesto a base de unos adelantos y actuaciones bastante redondas, pero ha costado. Por lo tanto, tal y como indica su título, en este disco Linkin Park empiezan «de cero».

Dada la inabarcable sombra de los Linkin Park originales, una de las bandas más exitosas del siglo XXI, era importante encarar esta nueva etapa poniendo toda la carne en el asador. Y así lo han hecho. Las palabras de Mike Shinoda al presentar el disco se confirman como ciertas: «Sónica y emocionalmente, trata del pasado, presente y futuro, abrazando nuestro sonido insignia, pero lleno de una nueva vida».

Hay temas muy pesados, como ‘Casualty’ («Ponte los pantalones de gritar», bromea Shinoda justo antes) o ‘Two Faced’, mientras que en otros brilla la voz melódica de Emily. Es seguro decir que la nueva vocalista contentará tanto a los fans de siempre como a una nueva audiencia. De hecho, la crítica internacional ya ha descrito a Armstrong como una de las mayores fortalezas del disco.

Las reseñas están siendo positivas y prácticamente todas señalan la energía revitalizada de la banda, pese a que el material no sea el más sorprendente. ‘Stained’ (que recuerda a Twenty One Pilots) y ‘Overflow’, la más electrónica y reposada del LP, son las mayores sorpresas del tracklist. En esta última, Armstrong canta sobre pasar «de un cielo blanco a un agujero negro».

Las letras van todas en esta dirección, típica del género. Sin embargo, la de ‘Casualty’ llama especialmente la atención por su aparente relación con la polémica de Danny Masterson, en la que se vio envuelta la cantante. En el pasado, Armstrong mantuvo una amistad con el actor, condenado el año pasado por drogar y violar a tres mujeres: «Le juzgué mal», declaró en un momento la vocalista. «Conozco todos los secretos que guardas / No seré tu víctima», canta en la canción.

‘From Zero’ es un disco fluido y variado en estilos, aunque ya se hayan visto en proyectos anteriores. Hay mucha más presencia de guitarras y de nu-metal al uso que en los últimos discos de la banda, como ‘One More Light’ (2017). Han hecho lo que saben hacer mejor y por eso el disco está lejos de ser una decepción, sin revolucionar nada. Quien haya disfrutado de los singles (‘The Emptiness Machine’, ‘Heavy Is The Crown’, ‘Over Each Other’), disfrutará con seguridad del trabajo completo.