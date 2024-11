Destiny’s Child se reúnen al son de ‘II Most Wanted’

Destiny’s Child se han vuelto a reunir esta semana, en la noche de estreno de la adaptación de Broadway de ‘La muerte os sienta tan bien’. Michelle Williams es una de las protagonistas de la obra, interpretando a Viola Van Horn. Beyoncé y Kelly Rowland no han dudado en apoyar a su excompañera de grupo.

No es la primera vez que el trío se reúne en 2024. El pasado enero actuaron en el 50 cumpleaños del marido de Rowland, cantando una versión especial del ‘Cumpleaños feliz’. También lo hicieron en la Super Bowl de Beyoncé de 2013, en los premios Stellar Gospel de 2015 y en la actuación de Coachella de Beyoncé en 2018.

Esta última vez ha sido inmortalizada por la cantante de ‘COWBOY CARTER’ en dos publicaciones de Instagram, mientras suena la canción ‘II Most Wanted’. Igual es hora de ir pensando en un remix de Destiny’s Child que se titule ‘III Most Wanted’. Respondiendo a la publicación, Williams ha comentado: «Intento no llorar muy pronto en el día PERO… Mis hermanas para siempre!!».