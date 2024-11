Santander Music anuncia a Franz Ferdinand, Duncan Dhu…

El 1 y 2 de agosto se celebrará en la Península de la Magdalena una nueva edición de Santander Music. Franz Ferdinand, que presenta nuevo disco, es el primer cabeza cartel confirmado, mientras el segundo permanece en secreto.

Entre las confirmaciones de Santander Music llama la atención la de Duncan Dhu, que vuelve a los escenarios pero solo con Mikel Erentxun la frente, sin Diego Vasallo, para celebrar su 40ª aniversario de carrera.

Santander Music anuncia también a Carolina Durante, Ojete Calor, Sexy Zebras, Varry Brava, Alcalá Norte, Niña Polaca, ELYELLA o Me Fritos and the Gimme Cheetos.

La primera tanda de confirmaciones de Santander Music se completa con Veintiuno, Tu Otra Bonita, Mujeres, Hey Kid y Querido.

Las entradas para Santander Music se ponen a la venta el próximo miércoles 27 de noviembre a partir de las 13 horas, en la web del festival.