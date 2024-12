Quevedo, nuevo top 1 de Discos España

El top 10 de la lista de Discos España es totalmente diferente a lo que era la semana pasada. ‘BUENAS NOCHES’ de Quevedo ha entrado directamente en el número 1, moviendo a Rauw Alejandro y a su ‘Cosa Nuestra’ al segundo puesto. Marea ocupa la tercera posición con la edición 25 aniversario de ‘La Patera’. El disco navideño de David Bisbal y ‘From Zero’ de Linkin Park ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

La banda sonora de ‘Wicked’ (#6), ‘Ayer… Aún’ de Raphael (#7), ‘GNX’ de Kendrick Lamar (#8) y ‘El silencio del ruido’ de Samuraï (#9) también entra en la clasificación. Lamar, con su disco lanzado por sorpresa, también ha conseguido el número 1 del Billboard 200. Es su quinto disco consecutivo en conseguir debutar en el puesto más alto de la lista estadounidense. El sexto, si se cuenta el disco de ‘Black Panther’.

La nueva temporada de ‘Arcane: League of Legends’ también viene representada en la lista, con la banda sonora entrando en el número 14. ‘Clímax, final feliz’, el concierto de Rayden en vivo desde el Wizink Center, entra en el número 23.

Por otro lado, la edición 20 aniversario de ‘How To Dismantle A Bomb’ de U2, ‘A Pelo’ de Platero Y Tú, ‘One Assasination Under God’ de Marilyn Manson y ‘201’ de Manuel Turizo también han conseguido un puesto en la primera mitad: en el 28, el 29, el 31 y el 32, respectivamente. ‘NAIKI’ de Nicki Nicole es el último disco en entrar en esta parte de la tabla, en la posición 39.

‘Small Changes’ de Michael Kiwanuka ha entrado en el puesto 56, mientras que ‘The Last Will and Testament’ de Opeth ha conseguido el 57. Por último, Israel B y LOWLIGHT se cuelan en el número 70 de la lista con ‘Mi propio peor enemigo’.