El Real Madrid responde a Lola Indigo: no puede «asegurar ninguna fecha» en el Bernabéu

Lola Indigo ha anunciado una serie de conciertos en tres estadios de España, tras el aplazamiento de su fecha en el Bernabéu por las denuncias por ruido que afronta el recinto, que continuarán entrado 2025. La fecha de Lola Indigo en el Bernabéu pasa del 22 de marzo al 14 de junio de 2025.

Sin embargo, el Real Madrid no ha tardado en emitir un comunicado en el que se explica que todavía no se puede confirmar ningún concierto: «El club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores estarán en condiciones de cumplir con la normativa».

- Publicidad -

Insisten en que están trabajando para que «las actividades del estadio Santiago Bernabéu se desarrollen con pleno respeto, no sólo a la legalidad, sino también al entorno y al vecindario».

Además, Mimi Doblas anuncia dos nuevas citas en recintos de gran tamaño, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 21 de junio, y en el Estadio Cornellà-El Prat de Barcelona el 12 de julio. La gira recibe su nombre de las tres eras de Lola: ‘La Bruja, La Niña y El Dragón’.

- Publicidad -

La artista granadina ha preparado «una experiencia visual nunca antes vista en un concierto en España» para la gira: un escenario con más de 1.000 metros cuadrados de pantallas y una pantalla vertical gigante que equivale a «la altura de un edificio de 7 pisos».

Las entradas para los nuevos conciertos de Sevilla y Barcelona estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Santander a partir del 9 de diciembre a las 10h hasta el 11 de diciembre a la misma hora. La venta general empezará el 12 de diciembre a las 12h a través de la página web de la cantante.

- Publicidad -

Por otro lado, quienes ya tengan una entrada para el 22 de marzo en Madrid y deseen conservarla no deberán realizar ninguna gestión adicional. En caso de no poder asistir en la nueva fecha, recibirán instrucciones por correo electrónico para solicitar el reembolso.

«El Bernabéu es mi boda, es el día más importante de mi vida» fue el gran titular que dejó Lola Indigo a JENESAISPOP en marzo de este mismo año. Tras el aplazamiento de su fecha en el Bernabéu, Mimi remarcaba: «La fecha se pospone, no se cancela».

LOS ESTADIOS ▲ La Bruja, La Niña y El Dragón pic.twitter.com/tyceOQ9tQG — Lola Indigo (@lolaindigomusic) December 2, 2024

Entrevista a Lola Indigo