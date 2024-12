Kendrick Lamar ha hecho la Canción de 2024 para Pitchfork

Pitchfork ha publicado su tradicional lista de Canciones del Año, coronada por el “diss track” de Kendrick Lamar a Drake, ‘Not Like Us’, por el que recientemente este ha denunciado a Spotify y Universal por promoción fraudulenta.

De no ser por Kendrick, la Canción del Año sería ‘Right Back to It’, el temazo alt-country que ha coronado la carrera de Waxahatchee. No gustó tanto el clásico country de Beyoncé, ’Texas Hold’Em’, y la canción que aparece de esta es ‘II Hands II Heaven’ y no lo hace hasta el puesto 50. Los temas escogidos para el top 10 de Sabrina Carpenter y de Charli xcx son ’Espresso’ y el remix con Lorde, respectivamente.

Ariana Grande, Lady Gaga -ni con Bruno Mars-, Dua Lipa y Taylor Swift son algunas de las ausencias más significativas a primera vista.

Os dejamos con el top 10, en su web podéis encontrar el top 100 incluyendo a The Cure, Caroline Polachek o Empress of, y os recordamos que JENESAISOP publicará sus listas en un fanzine de 128 páginas a todo color en torno al 20 de diciembre. Ya se puede reservar en nuestra tienda online.

1.-Kendrick Lamar / Not Like Us

2.-Waxahatchee, MJ Lenderman / Right Back to It

3.-Chappell Roan / Good Luck, Babe!

4.-Jessica Pratt / Life Is

5.-Still House Plants / M M M

6.-skaiwater / rain

7.-Sabrina Carpenter / Espresso

8.-MJ Lenderman / Wristwatch

9.-Charli xcx / Girl, so confusing, featuring Lorde

10.-Jane Remover / Magic I Want U