Las mejores canciones del mes: noviembre de 2024

Terminado el mes de noviembre, recopilamos todas las últimas «Canciones del Día». Algunas de ellas aparecen en nuestro Anuario 2024 -a la venta alrededor del 20 de diciembre, aunque ya se puede reservar en nuestra tienda-. Es el caso de las de Espanto, Kim Deal o Judeline, entre otros. Por su parte, gente como Addison Rae y Sen Senra, aparece con otras pistas.

En las últimas semanas, han sido Disco de la Semana Father John Misty, Sen Senra, Tyler the Creator, Mount Eerie y The Cure, y estos días lo será también Laura Marling. Nos ha complacido mucho estrenar el vídeo nuevo de EZEZEZ, y también presentaros los temazos de artistas como Oracle Sisters, Claudia Valentine (en la imagen), Ángeles Toledano o Cyn, este último, de principio tan Smiths que se llama ‘The Smiths’. Puedes suscribirte a la playlist aquí.

Zahara / Tus lichis

Sen Senra / Entrelazados

Addison Rae / Aquamarine

Judeline / zarcillos de plata

Kim Deal / Nobody Loves You More

Cyn / The Smiths

Father John Misty / She Cleans Up

EZEZEZ / puntofinal

Oracle Sisters / Alouette

Fontaines DC / Bug

Laura Marling / Caroline

Queralt Lahoz, Toni Anais / QL

Ela Minus / BROKEN

Tyla / PUSH 2 START

Claudia Valentine / Diamonds On My Teeth

Kendrick Lamar, Lefty Gunplay / tv off

Jimena Amarillo / Flow desquiciada

Tyler the Creator, Daniel Caesar / St Chroma

Tate McRae / 2 hands

LaBlackie / Violence

Rusowsky, Bb trickz / uwu

Çantamarta / Pasarela

Ichiko Aoba / Lucifèrine

The Cure / Alone

C Duncan / Delirium

Elias Rønnenfelt / Worm Grew a Spine

Junior Varsity / Give My Heart

Ángeles Toledano, MAMÁ, TENÍAS RAZÓN

Mount Eerie / I Walk

Espanto / Estarán aparcando

Soleado / Añoranza