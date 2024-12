Robbie Williams no se guarda nada en El Hormiguero

La Revuelta y El Hormiguero han tenido otro gran duelo de audiencias, con dos cantantes invitados. El programa de Broncano ha conseguido otra victoria, con la entrevista de Dani Martín, y un 16.7% de share. En la franja de estricta competencia, la diferencia es de tres puntos (17.4% vs 14.4%). Sin embargo, Robbie Williams en El Hormiguero dio mucho más juego.

«Adicciones a las drogas, malas compañías, malos amigos, malos managers, compañías de discos raras, malas decisiones, con amor, sin amor, sin autoestima, odiándome a mí mismo… Con una vida interior bastante complicada», así describe Williams su vida, plasmada en el biopic ‘Better Man’. Desde el principio, Robbie no se calla una.

En un momento dado, admite que la historia de la película, en la que es abandonado por su padre, es «la versión que cuenta mi madre». Tampoco se corta a la hora de hablar de drogas, dejando una anécdota sobre la vez que probó setas alucinógenas con Bono de U2: «Me puse a mirar un cuadro y era precioso. Se me acercó Bono y le dije que ese era el mejor cuadro que había visto en mi vida. Él me dijo que era una ventana», relató.

El exintegrante de Take That también contó cómo le ficharon para el grupo. «Fui a hacer el casting y el mánager siempre cuenta que no salió muy bien, pero según me iba me giré y le guiñé un ojo. Eso hizo que dijera: Este chico tiene algo, que vuelva», narra el cantante. Este también se acuerda del éxito abrumador que le vino encima y cómo desembocó en un «alcoholismo desatado»: «Yo tenía 19 años cuando pensé por primera vez que tenía un problema, pero lo enterré», admite.

Sin duda, la mejor anécdota que Williams contó en el programa de Pablo Motos es la que involucra a su expareja, Geri Halliwell, y cómo consiguió huir de la prensa gracias a ella. El cantante tenía veinte fotógrafos en la puerta de su casa y, después de llamar a la policía y que estos no le ayudaran de ninguna forma, se le ocurrió una idea brillante: «Al final, metí a Geri en una bolsa de deportes grande, me la subí al hombro, la metí en el maletero del coche y nos fuimos».

