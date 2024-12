Bad Bunny se acuerda de una ex en la tristona ‘El CLÚB’

En el año en que ha colocado su disco de 2023 entre los más escuchados de 2024 y también ‘Un verano sin ti’, que en verdad salió en 2022, Bad Bunny ha trabajado en nueva música. Esta noche, el cantante portorriqueño ha publicado un nuevo tema llamado ‘EL CLÚB’, que devanea entre la balada y, eso mismo, el jersey club.

Es una fórmula que funciona pero que ya ha trabajado con anterioridad, y aun así puede constituir un nuevo hit al haber sido abrazada por la todopoderosa playlist Today’s Top Hits, que apuesta por ella moderadamente (18º lugar).

- Publicidad -

En ‘EL CLÚB’, hoy nuestra Canción del Día aunque con ciertas reservas, Bad Bunny se pregunta qué estará haciendo su ex, mientras él “borracho, piensa”.

En la letra, revela que no es feliz desde 2020, y que en 2022 fue la última vez que vio a la destinataria del tema. Aparecen algunas de sus barras más tristonas: “La vida no me cumplió na’ de lo que le pedí / No sé qué pasó / Yo le pedí a Dio’, pero él también me ghosteó / El futuro me golpeó, en el pasado me dejó / La felicidad se alejó”.

- Publicidad -

El videoclip tiene una parte pensada para el meme, pero también una más cinematográfica, culminando en una plantación. Los 2 minutos finales del vídeo funcionan a modo de epílogo. ¿Podemos esperar en breve más nueva música de Bad Bunny?



- Publicidad - ¿Qué te parece 'EL CLÚB'? Está bien, pero ya muy visto...

Temazo, en bucle

Yo es que por EL CLUB entiendo otra cosa Ver resultados