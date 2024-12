Spotify Wrapped: Taylor, Billie, Sabrina Carpenter… Lo más escuchado de 2024

Spotify ha publicado las listas con lo música más escuchada en la plataforma en 2024. Las mujeres triunfan a nivel mundial, liderando las tres listas principales (artista, álbum y canción) por primera vez desde 2014, año en el que Spotify empezó a difundir los datos. De esta forma, Taylor Swift repite como la artista más escuchada en el mundo.

A esta le siguen The Weeknd, Bad Bunny y Drake en el segundo, tercer y cuarto puesto. El puertorriqueño solo ha bajado un puesto en el ranking respecto al año pasado, pese a no haber tenido ningún gran lanzamiento. La presencia femenina también se nota en esta lista. Mientras que en 2023 solamente Karol G acompañaba a Taylor, este año también están Billie Eilish, en el quinto puesto, y Ariana Grande, en el noveno.

‘Espresso’ es oficialmente la canción más exitosa del año. En segundo lugar, ‘Beautiful Things’ de Benson Boone, uno de los primeros hits de 2024. ‘BIRDS OF A FEATHER’, ‘Gata Only’ de Floyymenor y Cris Mj y ‘Lose Control’ de Teddy Swims completan el top 5. La única canción de Taylor Swift que se ha colado en la lista de las más escuchadas es ‘Cruel Summer’, que se convirtió en un hit viral después de haber sido lanzada en 2019.

Esto es una sorpresa, dado que ‘THE TORTURED POETS DEPARTMENT’ ha sido el disco más escuchado del año. Ocho de los discos más reproducidos de 2024 son de mujeres: a ‘TTPD’ le siguen ‘HIT ME HARD AND SOFT’, ‘Short n’Sweet’, ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ y ‘eternal sunshine’, que forman el top 5. Taylor triunfa totalmente, colando también ‘1989 (Taylor’s Version)’ (#6) y ‘Lover’ (#8) entre los álbumes más exitosos. SZA cae en el número 7 con ‘SOS’, mientras que ‘Starboy’ de The Weeknd, lanzado en 2016, consigue la décima posición.

Top 10 artistas más escuchados de 2024 en el mundo

1. Taylor Swift

2. The Weeknd

3. Bad Bunny

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Travis Scott

7. Peso Pluma

8. Kanye West

9. Ariana Grande

10. Feid

Top 10 canciones más escuchadas de 2024 en el mundo

1. Espresso, de Sabrina Carpenter

2. Beautiful Things, de Benson Boone

3. BIRDS OF A FEATHER, de Billie Eilish

4. Gata Only, de FloyyMenor y Cris Mj

5. Lose Control, de Teddy Swims

6. End of Beginning, de Djo

7. Too Sweet, de Hozier

8. One Of The Girls, de The Weeknd, JENNIE y Lily Rose Depp

9. Cruel Summer, de Taylor Swift

10. Die With A Smile, de Lady Gaga con Bruno Mars

Top 10 discos más escuchados de 2024 en el mundo

1. THE TORTURED POETS DEPARTMENT, de Taylor Swift

2. HIT ME HARD AND SOFT, de Billie Eilish

3. Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter

4. MAÑANA SERÁ BONITO, de KAROL G

5. eternal sunshine, de Ariana Grande

6. 1989 (Taylor’s Version), de Taylor Swift

7. SOS, de SZA

8. Lover, de Taylor Swift

9. Fireworks & Rollerblades, de Benson Boone

10. Starboy, de The Weeknd

En España, las mujeres no reciben tanta atención. Karol G vuelve a ser la única en colarse en la lista de los 10 artistas más escuchados, en octava posición. Sin embargo, domina en las otras dos categorías: ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ ha sido la canción más escuchada en nuestro país y ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ ha sido el LP más exitoso. Ninguna otra mujer aparece en ninguna de las tres categorías.

Por otro lado, Bad Bunny deja el top 1 de artistas después de cuatro años y es sustituido por Myke Towers, convirtiéndose en el artista más escuchado en nuestro país en 2024. Lola Indigo y SAIKO son los artistas españoles que más suenan en España. Rosalía es la artista española más escuchada en el mundo, junto a Rels B, que es el artista masculino que más triunfa fuera de España.

Top 10 artistas más escuchados de 2024 en España

1. Myke Towers

2. Bad Bunny

3. Feid

4. SAIKO

5. Quevedo

6. Anuel AA

7. Rauw Alejandro

8. KAROL G

9. Dei V

10. JC Reyes

Top 10 canciones más escuchadas de 2024 en España

1. Si Antes Te Hubiera Conocido, de KAROL G

2. LUNA, de Feid

3. LA FALDA, de Myke Towers

4. BADGYAL, de SAIKO, JC Reyes y Dei V

5. X’CLUSIVO – REMIX, de Gonzy, SAIKO y Arcángel

6. Gata Only, de FloyyMenor y Cris Mj

7. Santa, de Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr

8. Manos Rotas”, de DELLAFUENTE y Morad

9. La Bachata, de Manuel Turizo

10. FARDOS, de JC Reyes y De La Ghetto

Top 10 discos más escuchados de 2024 en España

1. MAÑANA SERÁ BONITO, de KAROL G

2. SAKURA, de SAIKO

3. Quién es Dei V?, de Dei V

4. LVEU: VIVE LA TUYA…NO LA MIA, de Myke Towers

5. nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny

6. DONDE QUIERO ESTAR, de Quevedo

7. Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

8. LA PANTERA NEGRA, de Myke Towers

9. FERXXOCALIPSIS, de Feid

10. Easy Money Baby, de Myke Towers