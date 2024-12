Laura Marling emociona con ‘Caroline’, el recuerdo de un antiguo amor

‘Patters In Repeat‘ ha sido estos últimos días nuestro Disco de la Semana, y la mejor manera de entrar en él, como ya os ha contado Jaime Cristóbal, es a través de ‘Caroline’. No fue uno de los tres sencillos de adelanto (‘Patterns’, ‘No One’s Gonna Love You Like I Can’, ‘Child of Mine’), pero sí es el tema que más poso deja. Es nuestra Canción del Día hoy.

En verdad se entiende que ‘Caroline’ no haya sido uno de los sencillos principales de este proyecto. Quizá no es lo más representativo de ‘Patters In Repeat’, un disco que habla sobre la maternidad de Laura Marling. Este tema no elude lo que significa para una persona tener familia («Me casé, amo a mi mujer, tengo hijos, están bien, son mayores ya»), pero en verdad no habla sobre la hija de Laura Marling. The Guardian certifica que cuenta la historia de un hombre mayor.

En ‘Caroline’, ese hombre se dirige a una ex que llama a su puerta. Recuerda una antigua relación, que fue Caroline quien abandonó. Ella ha intentado retomar el contacto, pero él cierra la puerta a volver. La belleza de la música, de la sobrecogedora línea de guitarra, certifica que no fue una relación que a nuestro sujeto le diera igual.

La letra no puede ser más precisa: «vaya manera de cambiar una tarde, ¿ha sido difícil dar con mi número?». El tono del recuerdo es amable y emocionado, pero también las instrucciones son claras: «Me gustaría que no me volvieras a llamar / Me gustaría mantenerte fuera de mi mente / Tú eres la que te fuiste, Caroline, así que la canción está olvidada ya».

Un olvido que hace referencia a un estribillo absolutamente maravilloso, en el que nuestro hombre, aquí interpretado por Laura Marling, trata de recordar una canción pero no puede: «Decía así «lalalala lalalala, nosequé, nosecuántos, Caroline».





