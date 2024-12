Mariah Carey le firma una teta a Rihanna

Rihanna nunca pudo colocar su single de debut, ‘Pon de Replay’, de 2005, en el número 1 de la lista de singles de Estados Unidos, el Billboard Hot 100: se quedó en el puesto 2. La culpable fue Mariah Carey, que seguía agarrada a la cima con su éxito ‘We Belong Together’.

Rihanna es fan declarada de Mariah: todo el mundo (o casi) ha visto ese vídeo de la de Barbados cantando ‘Hero’ a los 15 años. Muchos años después, RiRi ha asistido al concierto que Carey ha ofrecido esta noche en Nueva York, en calidad de fan.

En primerísima fila, Rihanna ha protagonizado un divertido momento cuando ha logrado que Mariah Carey le firme un pecho. Ha sucedido cuando Carey ha bajado a la pista a saludar a la barbadense, a la que ya había avistado desde el escenario. RiRi se dejaba ver escondida tras unas grandes gafas de sol, acompañada de su pareja, el rapero A$AP Rocky.

Como muestra el vídeo, Mariah, en primer lugar, se interesa por las gafas de Rihanna, quien contesta a la cantante de ‘Dedicated’ que se las puede quedar «gratis». A continuación, Carey se queja de que le están filmando «desde el lado malo», pero eso no le impide proceder a firmar la teta izquierda de Rihanna. Con un rotulador rojo, escribe «Mariah».

